被逼退選遭控誹謗公會 藥師沈采穎不起訴

2018年02月23日 12:43 中時 張孝義

曾是新黨不分區立委提名人的藥劑師沈采穎，在2017年台北市藥師公會選舉時，認為自己被逼退選，並發表退選宣言，台北市藥師公會認為沈的宣言詆毀公會，提告妨害名譽，台北地檢署偵查後，認為沈的言論並無貶抑公會，將沈不起訴處分。

台北市藥師公會去年改選，當時擔任藥師公會全聯會發言人的沈采穎也積極投入選舉，並表示希望自己的投入可以讓更多年輕、有能力的藥師參與公會，一同提升藥師形象。

沈采穎並主張，推動藥師公會理事長直選，不外乎希望藥師公會能夠打破藩籬校際融合、開放「異言堂」，讓更多的年輕有為的藥師加入，才能夠建立專業藥師制度與更大的溝通平台，也希望自己能帶領引藥師公會，專業協助民眾日常的小感冒等自我用藥，以彌補目前醫院人力不足的困境。

不過，之後沈采穎退選，並宣稱「沒想到北市藥師公會的惡勢力也可以延伸到全聯會，全聯會因為采穎參選北市公會理事長選舉，而要求采穎暫停發言人職位，采穎宣布即時起辭去全聯會發言職位，也心寒全聯會居然畏懼於惡勢力…」。

北市藥師公會沈以不實誣衊文字，讓加入群組的人能共見共聞，足以影響公會名譽及社會評價，因此提告。

不過，北檢調查後，認為沈的言論並不具有貶抑的意思，因此將沈不起訴處分。

(中時)