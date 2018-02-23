WTO判南韓禁日本水產不當 南韓擬再上訴

2018年02月23日 13:16 中時 黃菁菁

世界貿易組織（WTO）針對日本指控南韓採取禁止日本產水產品進口措施不當之訴訟，爭端解決小組22日做出日本勝訴的裁決。有鑑於此，日本政府呼籲包括台灣在內的限制日本食品禁口國家解禁。南韓政府23日發表聲明，擬再提上訴。

WTO針對南韓限制日本8縣產水產品進口一事公布報告指出，判斷為恣意的或不當的差別待遇，且已超過適當的貿易限制，故要求韓國必須改善。

南韓政府23日發表聲明強調，對WTO爭端解決小組的判斷不服，將立即再向相當於最終審理的上級委員會提起上訴。

日本官房長官菅義偉23日在記者會上針對南韓將提上訴之事表示，WTO經過2年半做出裁定，對於南韓提上訴感到極為遺憾。為了讓上級委員會能依舊認同日本的主張，將會做出適當的應對。

菅義偉表示，「WTO的裁定反映出日本至今的主張受到肯定。今後將要求南韓能誠實且迅速地改正，對認定違反WTO協定的進口限制措施。」

菅義偉還強調，「將加強推動促使與南韓以相同的核災理由，持續採取限制日本食品進口的國家或地區撤除或放寬禁口限制。」

日本台灣交流協會23日在臉書粉絲專頁上指出，「2011年3月日本發生了東日本大地震，下個月即將邁入七周年。衷心地感謝台灣的各位為幫助重建受災區而給予溫暖的支援。震災後，日本受災區的人們每天都以復興為目標而奮鬥著，但災民們正因位於海外的限制進口日本產食品的風評問題而感到艱難困苦。」

「令人惋惜的是台灣仍持續地限制進口日本產食品的相關措施。日本絕不會將日本政府禁止流通的產品，且不讓日本人食用的產品出口到台灣。因此出口到各位手上的產品都會經過嚴格的食品安全管理把關。由衷地希望能獲得各位的認同，並期望能引進入符合國際規範及科學根據的措施。」

(中時)