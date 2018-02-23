環團要求收回中火許可證重發 中市府：於法無據

2018年02月23日 12:40 中時 盧金足

環保團體到台中市政府關切台中火力發電廠許可證等議題。（盧金足攝）

中市府表示，中火10張許可證去年已依照全國一體適用的空汙法規完成審查，審查完竣後立即召開記者會說明核定結果，並主動上網公開內容，資訊完全透明化。（盧金足攝）

台中火力發電廠9部機組許可證，將在24日到期，公民團體23日到市府前以跳加官，提出撤銷中火許可證、落實生煤減4成、加速淘汰柴油車、交通空汙實質減量、公開微型感測器監測資料訴求。對此，市府環保局表示，中火許可證展延已依照全國共同適用的空汙法規完成審查並依生煤自治條例大砍24%生煤許可量，斷絕火力全開機會，也促使中火可能必須增加歲修天數來符合減煤規範，這正是市府樂見的成果，所謂「歲修日多，燒煤量剛好減為1600萬噸」的說法是「倒果為因」；收回中火許可證的訴求更是於法無據，也恐使減煤進展功虧一簣。

台灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤民表示，市府2017年11月讓中火有條件展延，並將全廠生煤許可量從2100萬噸減為1600萬噸，批僅實質減煤不到200萬噸，減煤量灌水，實減一成，未落實生煤減四成的自治條例。

中火許可證到期日前，公民團體代表在市府廣場向大眾拜年，感謝中部人努力發出公民反空汙爭好氣的民意，讓中央和地方不得不正視空汙問題。

主婦聯盟台中分會副會長許心欣說，也藉此向市府要紅包，要中火確實減煤四成，還給中部人平安健康且可安心呼吸的乾淨空氣，適逢天公生，祈願今年風調雨順，減少空汙累積擴散不易的情況。

針對環保團體到台中市政府關切台中火力發電廠許可證等議題，環保局長白智榮表示，市府與市民對反空汙的立場始終一致，也感謝市民展現反空汙的民意。對於中火，歷任台中縣市首長從未採取過任何減煤作為，林佳龍市長上任後，才首度刪減500萬噸生煤許可量，幅度達24%，符合「4年減4成」的中期目標，減量成果也高居全國第一。

此外，市府也成功促使中火提前兩年、也就是在2023年新建2座燃氣複循環機組，以替代既有的老舊燃煤機組；為加速中火改革，市府更已朝下一個減排目標前進，今年再祭出第3次空汙排放標準加嚴，要求中火增設高效能最新技術空汙防制設備，希望公告日起4年內完成改善，屆時中火既有燃煤機組的空汙排放量將降到接近燃氣機組的排放水準，包括粒狀物、硫氧化物及氮氧化物的減排比例都將達5成以上。

環保局指出，刪減生煤量500萬噸後，依據台電公司估算，將影響發電量45億度，相當於105萬戶一年的用電量，確實已對台電造成壓力；有環保團體稱「歲修時數增加，用煤量自然隨之降低」，這是「倒果為因」的說法，因為中火歷年的歲修天數約為235天次，因市府要求減煤的壓力，中火勢必增加歲修天數來符合許可證上限規範，若中火107年規劃總歲修天數增至461天，燒煤的天數變少了，汙染必定隨之減少，正是市府努力督促的結果，應樂見其成。

白智榮強調，公務機關必須依法行政，中火10張許可證去年已依照全國一體適用的空汙法規完成審查，審查完竣後立即召開記者會說明核定結果，並主動上網公開內容，資訊完全透明化。其中的9張許可證將在2月25日生效，中火每年生煤用量必須開始符合減24%的規定，這將是管制中火的新紀元。收回中火許可證的訴求於法無據，也恐將使得剛推動的中火減煤進展功虧一簣。

除了中火管制，市府也採行86項空汙防制措施，針對移動、固定、逸散三大類汙染源進行管制，使得過去三年來台中市PM2.5年均濃度與紫爆天數均逐年下降，這都是行政院環保署監測資料所呈現的客觀事實。市府需要市民與公民團體共同合作反空汙，也期待能對市府的努力多一點鼓勵，支持市府依法行政，共同監督中火加速汙染改善。

(中時)