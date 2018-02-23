兩岸相聲團體聯訣出演～「首屆 KISS 福岡元宵祭—兩岸笑星會」3月3日盛大舉行！

「首屆 KISS 福岡元宵祭—兩岸笑星會」將於3月3日在KISS 福岡九州和食廣場盛大舉行。（圖片提供／株式會社KISS福岡九州和食廣場）

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劉爾金（圖右）出演相聲劇照。（圖片提供／株式會社KISS福岡九州和食廣場）
「吳兆南相聲劇藝社」台北・上海聯合發布會畫面。（圖片提供／株式會社KISS福岡九州和食廣場）

「首屆 KISS 福岡元宵祭—兩岸笑星會」將於3月3日在KISS 福岡九州和食廣場盛大舉行，活動集結2大亮點，包括台灣相聲團體第一次在日本演出相聲晚會，也是首次兩岸相聲團體在日本合作演出，精彩度爆表。

此次「元宵祭」為日本福岡與九州地區首次舉辦的中國節日慶祝活動，會場展出數百盞彩燈並備有中日台三地特色燈謎遊戲，吸引旅客駐足遊玩。想體驗傳統中式美食，不可錯過特色小吃攤位，部分攤位造型以日本傳統建築屋台呈現，視覺感十足。

室內晚會由知名相聲團體台北・上海吳兆南相聲劇藝社（劉爾金、劉增鍇、姬天語）與北京星夜相聲會館（靳佩良、應寧、陳延龍）、天津謙祥益相聲俱樂部（馬軍、盛偉）領銜主演，知名要角在晚會中聯訣演繹創新相聲，巧妙融合兩岸藝術精髓，向日本華人華僑及中日友好人士展現中國文化魅力。劉爾金除演出相聲外，更發揮歌唱實力錄制新歌「Kiss」，搭配日本よさこい（YOSAKOI）舞蹈隊，載歌載舞唱出讓旅客學習用餐日語歌曲。日本福岡笑星團體（TEAM LOCO）也將演出爆笑日文版《小蘋果》歌舞。

(中時)

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