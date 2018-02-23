臉丟大了！ 俄駐阿根廷使館遭搜出4百公斤古柯鹼

阿根廷官方於首都布宜諾斯艾利斯，查獲大批藏匿於俄國大使館的古柯鹼。（圖/路透社）

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中時電子報

據香港南華早報（SCMP）報導，古柯鹼（cocaine）是世界上最知名的毒品之一，南美洲的阿根廷驚傳，位於首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）的俄羅斯大使館，日前遭阿根廷國家安全部突襲搜出總重400公斤、價值高達5,000萬歐元（約17.9億台幣）的高純度古柯鹼。

Argentina: Police seize 389kg of cocaine at Russian embassy

阿根廷安全部長布麗希（Patricia Bullrich）於記者會上表示，在俄國與阿根廷警方共同合作追查下，他們發現，有犯罪集團利用俄羅斯的外交通道，躲避海關檢驗，將大批高純度的古柯鹼，透過船運運往歐洲或南美洲鄰近國家，藉此謀求龐大暴利。

俄羅斯駐阿根廷大使館驚傳藏匿大批古柯鹼。（圖/路透社）

所謂的古柯鹼，是指由古柯葉中提煉出的高純度物質，於1855年由德國化學家腓德烈（G.Friedrich）首度提煉成功、4年後其紐曼（A.Newman）精製出更高純度的物質，命名為「古柯鹼」（Cocaine），並作為醫學用之麻醉藥品。著名的心理學家佛洛伊德（Sigmund Freud）更曾經以古柯鹼，作為酒精與嗎啡上癮之替代藥品。

大批高純度古柯鹼疑似透過外交管道運入俄國大使館。（圖/路透社）

俄羅斯駐阿根廷大使館遭查出大批古柯鹼。（圖/路透社）

但因成癮性高，從1961年起，古柯鹼逐漸成為各國防堵的毒品和列入刑事犯罪項目。主要使用方式，多以粉末方式由鼻腔吸入或是透過靜脈注射，長期依賴，會增加中風、心肌梗死、肺部問題、敗血症與猝死機率。也因為高利潤，成為各國幫派與犯罪集團爭相奪取的目標之一。

阿根廷國家安全部長布麗希。（圖/路透社）

阿根廷警方在搜捕過程中，逮捕了5名嫌犯（2名阿根廷公民、3名俄羅斯人），其中一位是歸化的俄羅斯人，過去更曾是布宜諾斯艾利斯警方的一員。他們也懷疑，該犯罪集團有部份成員逃出國境，前往俄羅斯和德國，已聯繫德國官方協助追緝。而俄羅斯為深入釐清相關問題，亦派出探員前往阿根廷協助辦案。

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(中時電子報)

文章來源：Five arrested after 400kg of cocaine found in Russian embassy in Argentina

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