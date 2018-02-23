虎尾高中5人學測滿級分 刷新雲林縣紀錄

2018年02月23日 13:26 中時 周麗蘭

虎尾高中今年學測成績有23人70級分以上。（周麗蘭攝）

學測成績23日公布，虎尾高中75級分滿級分4人，一名重考生也滿級分，創下該校也是雲林縣最高紀錄。

4名滿級分的應屆畢業生都是數理資優班學生，2男2女，導師周明鴻兩年多來帶著全班周一到周六都到校讀書，沒有一例一休，只有固定休周日，國定假日也到校，學生們養成定時定量的讀書習慣。

滿級分的4名資優班學生是吳婷茹、王湘晴、吳柏諺、許煌浚，重考的王仁瑜也歡呼收割。

4名學生中有2名學生來自偏鄉國中，吳婷茹是四湖鄉飛沙國中、吳柏諺是崙背國中，其中吳柏諺國中會考是5A++，從國中教育會考到大學學測兩度蟬聯全雲林縣最高分。

吳柏諺、許煌浚都是電動愛好者，但自制力都很高，讀書、玩樂時間切割得清楚；吳婷茹、王湘晴夜讀也都只到11點多，還有時間看漫畫、小說。

4名學生異口同聲說，找讀書夥伴很重要，互相鼓勵也可以互補，他們3人的共同學伴是數理科很強的張瑋哲，張瑋哲小失常考了73級分。

班導周明鴻是最大功臣與推手，兩年多來帶著全班周一到周六到校讀書，不分周休假日或國定假日，妻子與兒子都支持他，家長信任他。

周明鴻說帶領學生如帶兵一樣要「帶心」，他強調讀書要紀律，班上要團結，周末到校自習不可任意請假也不可遲到，讀書是一時，品格才是長久，讓學生養成負責態度，凡事要求自己，從自己出發。

明年起大學學測將5科選4科，5科75滿級分的計算方式走入歷史，虎尾高中曾有3人滿級分的紀錄，今年再刷新，也是雲林縣唯一紀錄。

今年虎尾高中4人75級分、7人73級分、5人72級分、23人70級分，60級分以上者共98人。

(中時)