《神鬼傳奇》男主角遭性騷摸下體 當紅引退主因曝光

2018年02月23日 13:11 中時電子報 蔡曉婷

被指控性騷的菲利浦柏克否認控訴。（圖／達志影像）

49歲好萊塢男星布蘭登費雪（Brendan Fraser）當年演出電影《神鬼傳奇》系列男主角知名度大開，卻在當紅之際作品銳減，逐步退出演藝圈，甚至近年常被拍到爆肥「走鐘」模樣，讓影迷直呼可惜，近日布蘭登接受專訪，首度鬆口引退主因，竟是與遭外籍記者協會（HFPA）前主席菲利浦柏克（Philip Berk）性騷擾摸下體有關，令人震驚。

最近好萊塢許多性騷擾受害者紛紛站出來，以「MeToo」關鍵字串聯，挺身而出控訴許多檯面上大咖私下禽獸惡行，以壯漢形象聞名的布蘭登費雪接受《GQ》雜誌專訪，竟也自曝是性騷擾受害者，並坦言當年受害造成的陰影，也是他選擇消失在螢光幕的其中一個原因。

布蘭登費雪透露，2003年金球獎的午宴上，他曾遭菲利浦柏克伸鹹豬手，回憶說：「他（菲利浦柏克）伸出左手摸我屁股，其中一指還直接伸到我下體，之後到處摸，我當下很不舒服，覺得自己頓時像個小孩，我以為我會哭出來」，從此布蘭登變得憂鬱、容易自責。

布蘭登更說，之後他透過發言人要求外籍記者協會致歉，對方允諾以後不會再讓菲利浦和他共處一室，而報導曝光後，外籍記者協會發聲明表示：「我們堅持反對性騷擾與文中所述種種行為」，揚言會查出真相，菲利浦柏克則向《紐約時報》發聲全盤否認，據知2014年菲利浦在回憶錄中便曾提及此事，當時他稱自己會掐布蘭登的屁股「只是開玩笑」。

(中時電子報)