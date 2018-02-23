曹晏豪惦惦吃三碗公 女躺大腿耳鬢廝磨

2018年02月23日 13:15 中時 洪秀瑛

周曉涵躺曹晏豪大腿耍甜蜜。（東森提供）

兩人擁抱。（東森提供）

對立情節。（東森提供）

劉書宏（左）和陽靚感情有進展。（東森提供）

台視、東森《獅子王強大》曹晏豪與周曉涵劇中在一起後不斷放閃，最新一集中更進出女神香閨、躺大腿等害羞情節，兩人笑說每集都有新花樣很厲害。但隨著當年血案的相關人物接連出現，曹晏豪父親與血案的關係也隨時會被周曉涵發現，兩人戀情也不斷出現危機。

曹晏豪劇中形象冷酷，卻因女方吃醋而慌了手腳，只好苦思獻計逗她開心。周曉涵笑說，「我反而是不太吃醋的類型，我通常都會給另一半蠻大的空間，當然也要給我一定的安全感，相對的我也會很信任對方」。

曹晏豪表示自己是先道歉緩和氣氛，再找機會談開的類型。但他曾為女友佈置生日驚喜，在後車箱擺滿鮮花更點上蠟燭並送上禮物，讓人見到他浪漫的一面，但被周曉涵虧說「拍戲時明明都是我在撩他，大家都開玩笑說我們角色錯置」。

除了「強薇CP」的發展引起話題，劉書宏與陽靚的關係也將有變化。從陽靚的一路單戀到劉書宏開始腦補兩人的感情發展，逐漸升溫的曖昧劇情也吸觀眾眼球。但陽靚劇中的父親一錯再錯，讓他們變成對立關係，以及曹晏豪無法對周曉涵坦白自己的身世，虐心情節讓許多觀眾都跟著操碎了心。

台視每周六晚十點，東森綜合台每周日晚十點《獅子王強大》。

(中時)