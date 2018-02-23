蘇愷57敘利亞實戰驗證 展現俄國大膽務實作風

2018年02月23日 13:22 中時電子報 喻華德

敘利亞一名記者拍到的影片揭露，一支俄羅斯空軍的編隊前進部署至俄國駐敘利亞的空軍基地。包含2架Su-57匿蹤戰機、4架Su-35側衛式戰機、4架Su-25烏鴉式(Грач)攻擊機和1架A-50U空中預警機。國內少數專精研究俄系裝備、軍事研究員楊政衛先生，在其臉書粉絲專頁「玄武雙尊-俄羅斯第五代戰機」（此亦為楊政衛先生的著作名稱）22日撰文分析為何俄國會決定讓尚未量產的蘇愷57直接上戰場。

2018年2月21日網路上出現2架Su-57抵達敘利亞的俄國赫梅敏（Hmeimim）空軍基地的影片。這意味著作戰驗證直接在敘利亞戰場展開，俄軍作風務實又大膽。務實的是本來就要開始作戰驗證，戰場當然是最真的驗證場，而大膽的則是把尚未服役的裝備送到戰場。當然，俄軍早有先例，2008年喬治亞戰爭時，就讓Su-34上場，進行電子干擾與反輻射作戰，當時Su-34才剛開始服役，也是處於完成第一階段國家級驗證，且正在進行第二階段國家級驗證(作戰驗證)的狀態。阿富汗戰爭時Su-25更是一邊研發一邊上戰場承受槍林彈雨。

而事實上，目前Su-57的狀態比起2008年的Su-34更為成熟。Su-57已完成第一階段國家級驗證，這意味著飛機本身的飛行性能、結構、機械、基本機上設備都已通過全面驗收。而航電設備方面，最核心的航電架構、人工智慧、人機介面早已用於Su-35S，已完成第二階段國家級驗證，可視為成熟品(當然從Su-35S搬到Su-57上必然需要磨合，但這相對來說已是小事)。Su-57只剩下多出來的航電設備與功能，如主動陣列雷達、主動光電防禦系統、內置彈艙等需要靠自己額外測試。而其中雷達功能雖然複雜，但除了主動陣列雷達才有的功能外，與Irbis-E也幾乎是共通的，這已在Su-35S上完成作戰驗證。因此現有Su-57雖然還沒量產，但技術狀態比2008年剛服役時的Su-34還成熟，要執行類似Su-35S、Su-27SM、Su-30SM那樣的作戰任務不至於有太大問題。

新型飛機使用時最容易出現的問題就是系統衝突，導致發揮不了設計好的性能，越先進的飛機設備間交互作用也越複雜，問題通常越嚴重。例如俄軍在2012年的測試報告中指出，Su-34在投彈時，有時在逼近目標時瞄準系統與導航系統會彼此衝突導致無法投彈。換言之通常出問題的不是設備本身，而是大量設備的整合。而對Su-57而言，這些整合工作幾乎已在Su-35S上完成。

這也反映當初T-50與Su-35雙機平行發展策略的成功。如果當時沒有發展Su-35，而是直接衝刺T-50，那麼航電系統整合與作戰驗證還是得等到飛機本體測試完成，而飛機與航電都是新品的結果，就可能像現在的F-35那樣到處是問題。而有了Su-35計畫，則雖然Su-57在發展中途遇到結構修改、西方元件制裁等因素而耽擱了進度，也不影響航電系統的實用化，反而是讓俄國、中國大陸這些Su-27的故有使用者可以輕易獲得第五代戰機等級的作戰能力。

但最先進飛機上戰場的風險一定是有，例如啟用無線電系統時可能被截收電子參數、可能被預測匿蹤能力，甚至萬一不小心被擊落更可能機密外流。因此Su-57在敘利亞的驗證必須很小心，應該會趨於保守，可能會更多的以被動模式作戰，例如用導航與自動駕駛系統前往攻擊已知目標，最後用光電系統瞄準與識別。或是單純地用電戰系統、光電系統被動偵測敘利亞上空的各種飛機等等。

(中時電子報)