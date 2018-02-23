總預算遲未過關 中市府：若3月未果將依法由行政院介入代決

2018年02月23日 13:27 中時 盧金足

台中市議會開議，議長林士昌23日在開會前祝賀大家新年快樂，並自我解嘲表示「台中市議會是最認真的，還在過年就創下為審預算即將臨時會的記錄！」（盧金足攝）

台中市市議會破天荒在春節期間大年初8加開臨時會第一次會議。（盧金足攝）

國民黨團書記長李中（右）與市議員楊正中強調，只要合理預算就會過關，呼籲市長林佳龍不要為了幾條堅持的預算，影響整個總預算審議。（盧金足攝）

民進黨團總召李天生表示，如果協商不成，就逐條審議，但上千條預算審議，審個3天3夜也審不完，呼籲國民黨不要再杯葛。（盧金足攝）

台中市107年總預算去年底遭市議會擱置，市議會首度在春節期間大年初8加開臨時會第一次會議，主席議長林士昌23日在開會前祝賀大家新年快樂，並自我解嘲表示「台中市議會是最認真的，還在過年就創下為審預算即將臨時會的記錄！」上午主席宣布開會後，確認議事日程後，3分鐘即宣布散會。面對總預算遲未過關，市長林佳龍受訪時表示，審查預算屬議會職權，市府尊重議會職權，但若議會遲未審查，當然會影響市政推動，希望大家尊重議長主持會議；市議會若遲至3月不能做出決定，依法將由行政院介入代決。

台中市議會今天召開臨時會，審議107年台中市府1900多億元規模的總預算，議長林士昌上午11點10分敲錘宣布開議，確認議事日程後，11點13分宣布散會，開會時間僅3分鐘。

議會剛開議，藍綠陣營即互相叫陣，國民黨團書記長李中抨擊「問題都是市長林佳龍」，強調只要合理預算就會過關，不要為了幾條堅持的預算，影響整個總預算議；民進黨團總召李天生表示，如果協商不成，就逐條審議，但上千條預算審議，審個3天3夜也審不完，呼籲國民黨不要再杯葛。

台中市議會遲未完成台中市政府107年總預算案之審查，市長林佳龍今天在接受媒體訪問時表示，審查預算屬議會職權，市府尊重議會職權，但若議會遲未審查，當然會影響市政推動，希望大家尊重議長主持會議；市議會若遲至3月不能做出決定，依法將由行政院介入代決。

林佳龍表示，政治貴在行政及立法分權、互相監督合作，市府有責任編列預算，市議會也有責任審查，並經民主的方式決定。若議會遲遲不能決定，當然會影響市政的推動，懇請議會盡快開會做出決定。

市府指出，市府提出預算案，而預算案審查的權限在議會，預算刪減及是否完成審查，都是議會而非市府的職權，盼議員能夠尊重議長主持會議，有共識的先通過，沒共識的少數幾項，經公開充分討論後也能議決，而非遲不審查預算案。

依地方制度法之規定，議會若遲至3月不能做出總預算的決定，將由行政院介入代理決議。

(中時)