大學學測 普台高中雙榜眼 英文滿級分人數大躍進

2018年02月23日 13:29 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

普台高中吳育騰老師(第二排左5起)、王淑真老師、洪誌陽副校長、林秋惠校長、惠沁宜主任、古鈺凰老師與學測級分優異同學歡喜合影。

普台高中林秋惠校長(第二排右7)、副校長與學測級分優異的學生開心合影。

普台高中吳育騰老師(第二排左6起)、王淑真老師、洪誌陽副校長、林秋惠校長、惠沁宜主任、古鈺凰老師與學測級分優異同學歡喜合影。

普台高中林秋惠校長(第二排右7)、副校長與學測級分優異的學生開心合影。

大學學測今(23)日成績公告，南投普台高中李家翰數學、自然、社會15滿級分，與馮鏡智皆是總級分71。普台長期培養的語文能力效果顯著，英文近10%的同學滿級分，達頂標者20%。

南投縣榜眼、校排1%的李家翰，曾在高級中等學校數學科科展獲獎，小五起就讀普台的他，分享學習的關鍵在於掌握課本重要觀念，最喜愛從普台圖書館借閱大量科普讀物，從書中印證觀念、加深印象，第一志願是台大材料工程系，未來期待能在化工領域繼續鑽研。

模擬考成績一直在60幾級分遊走，學測時以黑馬之姿衝到71級分的榜眼馮鏡智，開心地表示：「小二的時候來到普台，11年來在普台多元學習的環境裡，非常感謝班導古鈺凰老師日夜協助我們大量閱讀，練習英文作文成功拉高分數，加上學測前狂K原文小說，增加詞彙量，降低答題障礙」，果真在此次英文閱讀文章冗長的情況下發揮了最佳實力。鏡智有志赴上海自我磨練，目標上海交大化工系、台大材料工程及化學系。

普台十二年一貫四語教學，從小扎根外語能力，教學成效開花結果。普台高中林秋惠校長表示，普台高中強調「多元學習」，鞏固學力之餘，在各個領域都能嶄露頭角，整體而言總級分大幅上揚。普台多屆的南投狀元、榜眼、探花幾乎都是普台小、中、高三學一貫的直升生，足見長程教育方向正確，辦學有口皆碑！

(中時電子報)