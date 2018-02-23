大學學測 普台高中雙榜眼 英文滿級分人數大躍進

南投榜眼李家翰(左起)、班導古鈺凰、校長林秋惠、榜眼馮鏡智歡喜合影。

友善列印
中時電子報
/綜合報導
普台高中吳育騰老師(第二排左5起)、王淑真老師、洪誌陽副校長、林秋惠校長、惠沁宜主任、古鈺凰老師與學測級分優異同學歡喜合影。
普台高中林秋惠校長(第二排右7)、副校長與學測級分優異的學生開心合影。
普台高中吳育騰老師(第二排左6起)、王淑真老師、洪誌陽副校長、林秋惠校長、惠沁宜主任、古鈺凰老師與學測級分優異同學歡喜合影。
普台高中林秋惠校長(第二排右7)、副校長與學測級分優異的學生開心合影。

大學學測今(23)日成績公告，南投普台高中李家翰數學、自然、社會15滿級分，與馮鏡智皆是總級分71。普台長期培養的語文能力效果顯著，英文近10%的同學滿級分，達頂標者20%。

南投縣榜眼、校排1%的李家翰，曾在高級中等學校數學科科展獲獎，小五起就讀普台的他，分享學習的關鍵在於掌握課本重要觀念，最喜愛從普台圖書館借閱大量科普讀物，從書中印證觀念、加深印象，第一志願是台大材料工程系，未來期待能在化工領域繼續鑽研。

模擬考成績一直在60幾級分遊走，學測時以黑馬之姿衝到71級分的榜眼馮鏡智，開心地表示：「小二的時候來到普台，11年來在普台多元學習的環境裡，非常感謝班導古鈺凰老師日夜協助我們大量閱讀，練習英文作文成功拉高分數，加上學測前狂K原文小說，增加詞彙量，降低答題障礙」，果真在此次英文閱讀文章冗長的情況下發揮了最佳實力。鏡智有志赴上海自我磨練，目標上海交大化工系、台大材料工程及化學系。

普台十二年一貫四語教學，從小扎根外語能力，教學成效開花結果。普台高中林秋惠校長表示，普台高中強調「多元學習」，鞏固學力之餘，在各個領域都能嶄露頭角，整體而言總級分大幅上揚。普台多屆的南投狀元、榜眼、探花幾乎都是普台小、中、高三學一貫的直升生，足見長程教育方向正確，辦學有口皆碑！

(中時電子報)

衛生紙漲定了！愛買等量販店急推… 學測彰化縣5人滿級分 全集中在精…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。