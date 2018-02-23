印度洋擺三角陣 陸艦隊強壓地頭蛇

中國海軍弦號171的海口艦與弦號575的岳陽艦停靠在南非開普敦碼頭。（網路）

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中時電子報

除了去年6月爆發洞朗爭議的山區邊界外，印度對中國在印度洋的動向也高度關注。在中國積極開發巴基斯坦瓜達爾港（Gwadar port）之際，印度也與伊朗簽約，租用具有高度戰略重要性的查巴哈港（Chabahar port）。

中印互相展開印度洋攻防，據大陸軍事微博百戰刀指出，由052C型中華神盾驅逐艦海口艦、054A型飛彈護衛艦岳陽艦，以及綜合補給艦青海湖艦組成的中國海軍第27批護航編隊，於當地時間2月19日抵達南非開普敦港，進行為期2天的技術停靠。

而開普敦是南非立法首都，西郊瀕大西洋，南臨印度洋。分析指出，所謂「技術停靠」，就是神盾艦編隊這次並非正式訪問開普敦，而是根據編隊艦艇狀況，或是當前任務需要，經過與港口所在國協調後，進行短時間靠岸調整。

分析說，結合目前中國海軍其他兩支艦艇編隊分別在東、西印度洋的部署來看，神盾艦編隊在南印度洋與他們形成一個類似「三角」的陣勢。該編隊結束停靠後的動向，十分引人關注。

中國海軍第27批護航編隊於去年8月1日從海南三亞起航，6個月以來，已完亞丁灣護航，以及出訪北非3國成為期3個月的任務。在抵達南非開普敦之前，第27批護航編隊還在大西洋進行了實彈射擊等訓練。應該說，在南亞、東南亞不少國家聚焦「中國11艘戰艦分佈印度洋多個海域」時，身為3支中國海軍艦艇編隊之一的第27批護航編隊當時應該是航向印度洋。

如今中國軍網最新消息證實，由052C型驅逐艦海口艦指揮的神盾艦編隊確實出現在印度洋沿岸國家，而且停靠的港口戰略位置相當重要。從開普敦出發，這支編隊可以沿非洲東海岸一路北上，與正在西印度洋執行當前護航任務的第28批護航編隊會合。在這種情況下，兩支編隊加起來共有1艘神盾驅逐艦、3艘054A型護衛艦，以及2艘遠洋綜合補給艦。

這樣的「二合一」艦艇編隊擁有144個飛彈垂直發射單元，還具備綽綽有餘的海上行動即時補給艦隻，無論防空，反艦和反潛戰鬥力，還是遂行臨時任務的能力都比較強。

分析指出，第27批護航編隊還可以直接穿過南印度洋向東北航行，與正在東印度洋開展訓練的南海艦隊「湛藍2018A」遠海訓練艦艇編隊會合。這樣兩支編隊將可組成一支擁有3艘052C/D型神盾驅逐艦、2艘054A型護衛艦、1艘071型兩棲船塢登陸艦，以及2艘遠洋補給艦的中等規模兩棲特混艦隊。

這樣的艦隊有240個飛彈垂發單元，還擁有可搭載一個齊裝滿員的兩棲合成營的能力。如果接到命令，兩棲特混艦隊可以迅速登陸斯里蘭卡，根據雙方達成的協議，執行諸如穩定局勢，建立安全區，或者撤僑等緊急任務。

因此分析認為，相對分別位於西印度洋的第28批護航編隊，以及位於東印度洋的「湛藍2018A」遠海編隊，第27批護航編隊目前在印度洋海域的機動能力最強。一旦有需要，第27批護航編隊可以在結束對開普敦為期2天的技術停靠後，隨時與第28批護航編隊，或者是「湛藍2018A」遠海編隊，在南亞次大陸以西，或是以東海域會合。

據《印度快報》（Indian Express）近日引述消息人士的話說，目前印度海軍正集結了40多艘艦艇，在印度洋以西的阿拉伯海進行為期一個月的訓練。而該海域距亞丁灣、索馬利亞海域比較近。

(中時電子報)

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文章來源：中國海軍在印度洋成三角陣部署 東西南各有一支艦隊

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