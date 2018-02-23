俄狂試200新武器！敘政府軍猛轟東古塔已釀400死

東古塔區遭到猛烈空襲後，區內住宅的斷垣殘壁令人怵目驚心。(圖/美聯社)

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中時電子報
俄國日前傳派出蘇愷-57前往敘利亞。(圖/Shutterstock)

儘管敘利亞的IS勢力在去年受到壓制，但近來反叛軍對抗政府軍以及多國勢力的介入，讓敘利亞局勢詭譎多變，其中從2015年就介入戰爭的俄國目前也已經在戰場上試驗了超過200種的新型武器。同時敘利亞政府近日對反抗軍控制的東古塔區發動72小時連續轟炸猛攻，造成至少400平民死亡，逾2,100人受傷，這也成為敘利亞內戰7年以來，死傷最慘重的事件之一。

抗衡F-22 ！蘇-35護航 俄疑派蘇-57戰機赴敘利亞

就在俄國被指參與了近日敘利亞政府軍圍空襲東古塔區之際，俄國空降部隊前指揮官沙馬諾夫（Vladimir Shamanov）22日表示說，「我們幫助如手足般的敘利亞人民時，我們測試了200多種新型武器」，沙馬諾夫現在是俄國杜馬國防委員會的負責人。

沙馬諾夫也說：「這也是為什麼很多國家開始跑來向我們買武器，包括那些不是我們盟友的國家」，也說俄國如今的軍事工業令人感到驕傲。

俄國近日也被指派遣了最新型的第5代戰機蘇愷-57前往敘利亞，該機型原本預計在2019年服役，如今出現在敘利亞也被指是繼蘇愷-35、蘇愷-34、蘇愷-30SM戰鬥機後，俄國再以實戰檢驗方式將武器投入敘利亞作戰，把敘利亞當做俄軍的實彈試驗場

東古塔這5天來的死亡人數攀升至400人。(圖/美聯社)
敘利亞民間防衛團體「白頭盔」趁著空襲空檔到滿目瘡痍的市區展開救援行動。(圖/美聯社)

蘇愷-57赴敘可能是俄國對美軍近期在黑海和敘利亞增強軍事部署，以及F-22戰機在敘利亞部署的回應，也是俄國在敘利亞進行空襲的最新戰力。

敘利亞近日成為人間煉獄，由伊朗及俄國撐腰在背後支持的敘利亞阿薩德政府近日派軍圍攻反抗軍控制的大馬士革東古塔區。敘利亞人權觀察組織表示，這場慘烈的一波攻擊在過去5日已造成至少400名平民死亡，當中包括95名兒童，同時也造成至少2,116人受傷。

這場慘烈的一波攻擊在過去5日已造成至少400名平民死亡，當中包括95名兒童。(圖/美聯社)

位於首都大馬士革外圍的東古塔區由反叛軍及伊斯蘭激進組織控制，敘利亞政府軍於18日開始加強對該區的攻擊，發動連續72小時的猛攻，除了反叛軍軍事據點外，很多民事區域及醫院也都攻擊目標，讓死亡人數直線上升，該區平民也因被圍困無處可逃，引來國際社會強烈抗議。

儘管俄國總統普丁在去年年底表示，俄國已經幫助敘利亞政府清除了該國國內的IS恐怖勢力，但如今敘利亞的庫德族人也與土耳其發生衝突，加上該國內仍有以美軍為首的聯軍，同時又有以色列隨時準備介入，這場內戰儼然成為小型的世界大戰。

聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）21日也呼籲，所有交戰各方立即停止在東古塔地區的戰爭行為，也正在研擬方案希望可以要求該區全面停火30天，來讓人道救援能夠進入該區。這項議案也可能就在近日進行表決。

(中時電子報)

文章來源：Russia tested ‘over 200 new weapons’ in Syria: MP

文章來源：Death toll tops 400 in Syria's Eastern Ghouta as UN Security Council considers ceasefire

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