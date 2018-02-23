台南市長初選殺到見骨 王定宇轟黨內同志失去民進黨價值

王定宇說，針對部分參選同志互相指摘對手讓黑金上台，台南市民支持民進黨20多年，不該為求勝選、傷害民進黨的基本價值與市民情感。(曹婷婷攝)

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台南市長初選進入倒數最後關鍵10天，廝殺激烈，一場初選殺到刀刀斷骨，選民觀感也不佳，參選人王定宇以「忍了好多天」召開「選擇」記者會，23日火力全開炮轟多位黨內同志為了尋求全民調出線，來者不拒，台南初選已演變成黑的、金的、買票的、賣票的、賭博的，都因為需要支持可以站在旁邊，憂心初選過後，民進黨剩下什麼？會不會是市民對民進黨信任危機的開始？

王定宇說，針對部分參選同志互相指摘對手讓黑金上台，台南市民支持民進黨20多年，不該為求勝選、傷害民進黨的基本價值與市民情感。他也呼籲，黨中央在初選前就找一個具體事證，若有人違反黨中央規定，就排除初選資格。

王定宇表示，初選時選擇讓什麼人站在旁邊很重要，它攸關價值的選擇與日後的執政方向，更影響台南市民對民進黨的整體觀感，初選不是用來證明誰有手段擊敗同黨同志，針對部分參選同志互相指摘對手讓黑金上台，他提醒所有參選同志，台南市民支持民進黨20多年，不要為了追求勝選傷害民進黨的基本價值與市民的情感。

王定宇說，他認同初選可以激烈，但前提是必須用事實檢視，而不是用誣指的抹黑，但現在有陣營互咬卻都沒有給民眾答案，他呼籲，黨中央在初選前就找一個具體事證，若有違反黨中央規定，就予以排除初選資格，才能收致遏阻作用。

(中時)

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