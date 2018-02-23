學測彰化縣5人滿級分 全集中在精誠中學

精誠中學5位同學滿級分，分別是莊皓喆（左2）、陳子瑋（左3）、阮子銘（左4）、林羿成（左5）和周栩仡（右）。（吳敏菁攝）

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精誠中學今年有5人滿級分，70級分以上也有42位。（吳敏菁攝）

學測放榜，彰化縣5人考上滿級分，全集中在精誠中學，分別是阮子銘、林羿成、莊皓喆、陳子瑋、周栩仡，除了5位同學掄元外，74級分5位、73級分5位、72級分7位、71級分9位、70級分11位，共有42位同學達到70級分以上，超越往年紀錄。

精誠中學75級分連續5年不中斷，今年人數更創紀錄，考上滿級分的學生，除了成績好，還多才多藝，在各領域都有亮眼的表現。

阮子銘滿級分，特別的是多益也考990分滿分，英文特好，他表示，從國小三年級開始，就看國外影集、原文書，滿足了興趣，自然而然，又練好英文，未來目標是台大醫學系。

林羿成滿級分，曾拿過全國奧林匹亞競賽物理二等獎，目標是香港大學理工學院。陳子瑋已經上清華大學化學系高中資優先修班。周栩仡拿過清華杯化學金牌。莊皓喆也通過奧林匹亞物理科的初選。

精誠中學今年大放異彩，不僅囊括彰化地區的滿級分，各科滿級分人數大突破，其中國文39人、英文58人，成長幅度最大，數學滿分也有32人、社會滿分34人、自然24人。此外，總級分頂標以上共116人，可達頂尖國立大學標準。

精誠中學校長郭伯嘉表示，學校能連年培養學測榜首固然欣喜，但更令人開心的是因為資源分配平均，很多班級都出現領頭羊，尤其今年前面4個班級都有70級分同學出現，領頭效應的出現，是這次學測成績得以大幅躍升的關鍵。

(中時)

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