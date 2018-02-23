以為中2千多萬彩券狂請客 一覺醒來他一心想死

大陸福州一間彩票行。（中新社）

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中時電子報

大陸一名男子在一天之內走過了天堂與地獄。這名男子看到彩券開獎號碼，「以為」自己中了500萬元（人民幣，約新台幣2300萬）大獎，花光積蓄還狂刷信用卡請客，結果隔天拿出獎券仔細一看，才發現自己記錯簽註號碼，實際上僅中了500元，讓他差點崩潰跳樓。

「我男朋友打來電話說他想在租屋房裡自殺，還問我什麼自殺方式比較好，員警同志快幫幫忙啊」，《東南早報》報導，福建晉江濱江派出所接到22歲范姓女子報警，迅速趕到轄區內某出租房，破門而入阻止情緒失控的劉男做傻事。

原來劉男平時有買彩券的習慣，春節前他買了一組「精心計算」過號碼的彩券，收在抽屜裡。過完年他想起這張彩券，上網查開獎號碼，雖然彩券不在身邊，但他「憑記憶」信心滿滿地認為自己中了500萬元。

當晚，劉男宴請好友，不僅花光了身上的積蓄，還透支信用卡，花了8000多元人民幣。隔天睡醒，劉男拿出彩券一看傻眼了，因為他其實只中了500元，原來自己記錯號碼。

劉男從天堂墜落地獄，頓覺生命失去意義，打電話請女友幫他想個「死法」，女友趕緊報警。

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