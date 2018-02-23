嘉中14人、嘉女2人滿級分

嘉義高中14人考滿級分，喜上眉稍。（廖素慧攝）

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中時
／嘉市報導
王志瑄考滿級分，母親葉貴華眉開眼笑。（ 廖素慧攝）
嘉女高于婷（左）、楊上瑩滿級分。（廖素慧攝）

大學學測放榜，嘉義高中14人75級分滿級分，學生多以台大醫科為第一志願，唯有奧林匹亞生物選訓營選手黃瑀鍀首選中國醫藥大學中醫系，賴韋翰稱「父親當選宮廟爐主，神明加持讓他考滿級分」；嘉女有2人考滿級分。

嘉中校長劉永堂表示，全國259人滿級分，嘉中占全國滿級分人數逾20分之1，整體成績再創新高，且70級分以上人數逆勢上揚，由去年55人增至68人，足以與6都的明星高中並駕齊驅。

黃瑀鍀的父親是中醫師，母教任教職，他已透過繁星錄取中國醫藥大學中醫系，仍與同學一起拚學測，考滿級分的佳績可望上台大醫科，但他志不在此，而是當作導師謝孟恭退休前的最佳賀禮。

賴韋翰是民雄的農家子弟，課餘幫忙種水稻、芭樂的母親務農，父親則是修車師傅，他謙稱「考滿級分是運氣好，因為父親當上宮廟爐主，受到加持」，其實他的實力師長都十分肯定，他以台大醫科為首選。

王志瑄考滿級分，任教嘉中生物的母親葉貴華是幕後推手，她開放式的教育態度，鼓勵兒子適性多元發掘自己的興趣，讓他從小遊學海外，增廣見聞及加強語文能力。

嘉女楊上瑩、高于婷滿級分，楊生父親任職第五河川局，母親當會計，父母鼓勵她拚台大醫科，高生的雙親是上班族，她對機械有興趣，台大醫科或理工科系都是理想目標。

(中時)

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