清水高中紀昊天 海線首位學測滿級分

2018年02月23日 14:07 中時 陳淑娥

清水高中紀昊天（右）是海線首位學測滿級分，蔡嘉軒（左）也拚出72級分，想讀高醫牙醫系。（陳淑娥攝）

清水高中紀昊天（後右）與蔡嘉軒（後左），會玩又會讀書。（陳淑娥攝）

大學學測成績23日公布，清水高中今年出現首位滿級分亮麗成績，數理班紀昊天國中會考成績5科A++，放棄明星學校選擇社區高中就讀，他上課認真聽講，下課追著老師發問，會玩會讀書，75級分預計可上台大或陽明醫學系，也是海線第一位達滿級分的同學。

海線第一位達滿級分在清水高中！清水孩子紀昊天，由於家中開診所，從小耳濡目染下，以懸壺濟世為志向，國中會考成績5科A++，選擇就近入學進入清水高中就讀，在校3年之中學期考試穩坐第一，僅一次因準備學測而拱手讓人，他說，最想進入台大醫學系，未來想當家醫科或小兒科醫師，從最小的普通病痛看起，會讓他更覺得「平凡的偉大。」

同樣是清水囝仔蔡嘉軒，考出72級分好成績，他說，自己與紀昊天讀同一所國中，當時得知同校有一位擅長讀書的頂尖的人物，於是進入同一間補習班想一較高下，沒想到，兩人卻成為了好朋友，也是學習的好夥伴。蔡嘉軒表示，想上高醫大，未來要當牙醫。

數理班老師陳鴻進指出，紀昊天與蔡嘉軒兩人上課專注聽講，下課追著老師提問，同學總是把他們當小老師，兩人也樂於解惑，他們不是整天抱著書本的學生，但卻是能在讀書與休閒中找到平衡。

校長賴昭呈表示，清水高中學學測成績再攀新高，70級分以上2位、60至69級分31位，合計33位，較去年增加7位(成長1%)，單科15滿級分共有16人次、單科14級分更高達110人次，表現十分優異！也證明學生就近選擇清水高中就讀，可以獲得完整的學習與照顧，清水高中今年更締造台中市海線首位滿級分紀錄。

(中時)