NBA》柯瑞飆8顆三分球獨拿44分 勇士擊沉快艇

柯瑞首節投進壓哨超大號三分球，馬上張開雙臂慶祝。(美聯社)

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中時電子報

勇士前次與快艇的對決，遭到路威廉斯狂掃50分落敗，這次柯瑞當然也要展現得分爆發力！柯瑞23日單場轟進8顆三分球，攻下全場最高44分，外加10助攻、6籃板，幫助勇士134比127擊沉快艇，摘下本季第45勝(14敗)。

柯瑞先在首節結束槍響同時投進招牌「Logo Shot」三分外線，沒想到上半場結束同時，換成快艇前鋒賈林納里投進大號三分球，不過靠著柯瑞、克雷湯普生與杜蘭特3人領軍，勇士打完上半場，仍以70比58大幅領先快艇。

不過快艇下半場展開反攻，一度縮小差距到2分，幸好柯瑞最後1分47秒投進三分球，除讓個人得分突破40大關，更幫勇士擴大領先到7分，接著柯瑞最後1分34秒又進三分球，一舉擊潰快艇反撲氣勢，只能說柯瑞太神了！

除了柯瑞再次表演神奇三分火力，杜蘭特也替勇士貢獻24分，克雷湯普生攻下19分，讓他生涯得分突破1萬分，成為勇士隊史第10人，卓雷蒙格林14分、7籃板及6助攻，勇士雖跟西區龍頭火箭之間沒勝差，卻因些微勝率差距仍居西區第2。

快艇仍以路威廉斯21分、12助攻表現最佳，托比亞斯哈里斯22分、6籃板及5助攻，狄安卓喬丹16分、14籃板，賈林納里與哈瑞爾各有15分，小瑞弗斯與泰歐托西奇各有14分。

(中時電子報)

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