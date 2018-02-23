玩社團當街舞社長 北一女梁乃文照樣滿級分

北一女則有15位滿級分，其中曾任街舞社社長的梁乃文（如圖）受矚目。（張鎧乙攝）

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玩社團也有好成績！北一女中梁乃文是街舞社成員，高二擔任社長兼美宣，每天要花5至6小時忙社團，但她努力兼顧課業，這次學測考了滿級分，目標想讀清華大學材料系。

梁乃文高一進入街舞社，從肌力、hop hop與jazz的基本動作開始練起，越跳越有興趣，高二還當了社長。她說，在舞社有各種大小活動與比賽，高二成果發表更是重頭戲，因此，常常每天得花5、6個小時在社團活動上。

雖然必須兼顧社團與課業的確有些辛苦，但梁乃文說，因為真的很喜歡跳舞，社員之間彼此也會互相鼓勵，所以社團反而成為她讀書的動力，平時靠著上課認真聽課、擠時間讀書等方式來兼顧課業，即使偶爾必須熬夜讀書，也不以為苦。這次學測考完，因為沒有對答案，所以今早接到簡訊知道考了75級滿級分，真的很意外；她也說，接下來打算申請清大材料，離開台北換個環境讀書，也會繼續堅持練舞。

建中今年學測表現也十分亮眼，但27名考生中，只有1人是社會組學生。人社班陳人豪說，今年剛好數學考題「比較善良」，加上保持樂觀心情面對考試，才能從模擬考數學9級分，最後變成75級分；他的第一志願打算填經濟系，例如最近勞基法爭議中，台灣如何擺脫傳統「能者多勞」觀念，走向「分工社會」，就是很值得探討的問題。

數資班滿級分學生吳致頡則打算以大陸清華大學為第一志願。吳致頡認為，大陸的課程比較難、同儕程度比較強，換到一個陌生環境讀書，進步的刺激也比較大，所以會以對岸學校為第一志願。

另外，今年建中一般普通班（非資優班）1班出了5名滿級分學生，也是歷年較少見，林和緯、林家瑋、范詠為、許逸、黃靖傑都說，導師陪留晚自習、歷史老師成立解題Line群組、國文老師辦讀書會等，加上同學間良性競爭，所以才有好成績，班上同學還笑說要他們5人一起請客。

(中時)

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