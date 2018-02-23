心疼父親跛腳！屏東美和高中榜首黃智豪立志進醫學院

大學學測成績23日放榜，屏東榜首為私立美和高中黃智豪，他的第一志願是醫學院，他盼發生在爸爸身上的遺憾，別再複製到別人身上。（謝佳潾攝）

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美和高中校長曾焜宗（右二）指出，今年學測成績相當亮眼，不僅黃智豪（右一）拿下榜首，李昀（左二）、涂孟哲（左一）也分別考取74級分、70級分。（謝佳潾攝）

「希望越來越少人有自卑感。」大學學測成績23日放榜，屏東榜首為私立美和高中黃智豪，他不僅打破創校紀錄，更是縣內唯一1位滿級分，而他的第一志願是進入醫學院，因為他盼發生在他爸爸身上的遺憾，別再複製到別人身上了。

黃智豪說，他爸爸的腳在小時候曾受過傷，而當時因為沒得到健全的醫療照顧，導致日後走路都一跛一跛的，因此，就算他後來成為人人稱羨的藥師，但也難掩自卑心態，所以他立志要進醫學院，盼能透過一己之力幫助更多人，讓這樣的遺憾能降到最少。

「熬夜讀書，不如讀得有計畫性。」他說，他雖然很拼命讀書，但從不熬夜，每天晚上11點準時就寢，他相信早睡早起才有好體力、好精神讀好書，且一定要有讀書計畫表，他考前就是照表訂行程走，每天寫作文、算數學、閱讀英文文章，而最重要的是以平常心應戰。

除了黃智豪外，同是菁英班的李昀也考取74級分，他說，他希望能依自己的興趣錄取工程類科系；而考取70級分的涂孟哲則說，他的第一志願是藥學系。

美和高中校長曾焜宗指出，學校今年學測表現特別突出，不僅出現榜首，總級分60級分以上的更達25人，堪稱打破雙紀錄，且各個都是勤學努力的典型，學校將分別頒獎學金40萬、30萬、5萬給黃智豪、李昀、涂孟哲以資鼓勵。

(中時)

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