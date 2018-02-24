偷吃人妻 前海豹出身、美帥氣州長強拍裸照挨告

2018年02月24日 06:01 中時電子報 李靖棠

據英國廣播公司（BBC）報導，曾是美軍菁英海豹部隊（SEALs）一員、現任密蘇里州（Missouri）州長艾瑞克·格雷滕斯（Eric Greitens），遭指控未經對方同意之下，偷拍與自己有染的人妻裸照，並以此勒索對方，於今日被大陪審團以妨礙隱私的罪名起訴。

Eric Greitens: Taking Aim

在當選州長前，格雷滕斯於2015年被爆出偷吃人妻的醜聞，而他最終也坦承出軌。不久後卻反遭當事人提告，直指格雷滕斯拍下女方被綁且有部分裸體的不雅照，威脅她若兩人婚外情曝光，就要對外散播不雅照。該女子的丈夫偷偷錄下對話，表示格雷滕斯與她是兩情相悅地發生性關係，但他卻拍下不雅照作為「證據」，藉此威脅她多時。

現任密蘇里州長格雷滕斯（圖左）與國防部長馬蒂斯（圖右）。（圖/美國國防部）

Terrific to welcome Missouri's Asian-American community for the first Lunar New Year celebration held at the Capitol & Governor's Mansion. Wishing everyone a happy Year of the Dog! pic.twitter.com/XRyESRzHNJ — Sheena Greitens (@SheenaGreitens) 2018年2月17日

出身猶太人家庭、擁有杜克大學（Duke University）與牛津大學（University of Oxford）等名校學位的格雷滕斯，學生時代成績優異，曾獲得羅德獎學金（Rhodes Scholar）與杜魯門獎學金（Truman Scholar）等多項榮譽，英國學成後，曾進入密蘇里大學擔任研究員。

Because sometimes Christmas sweaters aren’t enough. They have to light up too. pic.twitter.com/aHh8ryT7pf — Eric Greitens (@EricGreitens) 2017年12月6日

Great to host the 2017 Fall Harvest Festival! Happy Hayrides, Candy Corn, and Caramel Apples for everyone! pic.twitter.com/Vknzn5SUkj — Eric Greitens (@EricGreitens) 2017年10月14日

2001年進入海軍軍官學院受訓，並於隔年成功通過海豹突襲隊的嚴苛門檻，順利成為海軍菁英成員之一。格雷滕斯曾派駐伊拉克、阿富汗、非洲等戰地，官拜海軍少校（Lieutenant commander）退役，並因戰功榮獲銅星勳章（Bronze Star）和紫心勳章（Purple Heart）等。

現任密蘇里州長格雷滕斯（圖左）與妻子西雅娜（圖右）。（圖/Eric Greitens臉書專頁）

因為擁有海豹資歷，讓格雷滕斯挑戰政壇之路並不困難，2015年得到共和黨（Republican）支持，挑戰密蘇里州長，成功以51%得票擊敗民主黨對手。格雷滕斯有過兩段婚姻，與現任妻子西雅娜（Sheena Elise Chestnut）於2011年結婚，育有兩個兒子賈許和賈克伯。

曾經是海豹隊員、現任密蘇里州長格雷滕斯陷入醜聞風暴。（圖/Eric Greitens臉書專頁）

不過，對於外界的傳聞與要求他下台的聲浪，格雷滕斯表示自己從未做過任何違法的事情，即使遭到起訴，他也絕對不提前辭職。先前在美聯社（AP）的專訪中，更指出所有傳聞中使用裸照敲詐勒索的事情，都是子虛烏有。但此一醜聞卻也讓格雷滕斯形象重創，恐將影響共和黨未來在密蘇里州期中選舉的版圖。

(中時電子報)