電影《獄火重生：金昌洙》贈票活動

2018年02月24日 10:00 中時電子報 中時電子報

電影《獄火重生：金昌洙》改編自韓國國父金九決定投身於獨立運動的過程，在加入東學黨起義後改名為「昌洙」。在1896年日本逐漸佔領韓國時，因殺害一名日本人而被判死刑入獄，劇情便在描述他如何從一介死刑犯在獄中崛起重生改變歷史。

1895年，日本刺客潛入朝鮮皇宮，殘忍殺害明成皇后，朝鮮舉國憤慨。為了血洗國恥，年輕氣盛的金昌洙殺了一位帶刀的日本浪人，因而被判死刑入獄。金昌洙既絕望又不平，起先他看不起其他囚犯，頻頻和他們起衝突，漸漸地，他發現大多數人其實懷抱冤屈，只因出身貧困，沒有受過教育，無法為自己爭取公道，金昌洙替囚犯們寫訴願書爭取平反，甚至教他們識字，為暗無天日的黑獄帶來希望。但某天，金昌洙和獄友被派到一處日本工地，等待他們的，竟是比死亡還痛苦的磨難……。

《獄火重生：金昌洙》Man of Will ｜03.01 生命無貴賤

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(中時電子報)