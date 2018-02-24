電影《獄火重生：金昌洙》贈票活動

電影《獄火重生：金昌洙》劇照。

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電影《獄火重生：金昌洙》改編自韓國國父金九決定投身於獨立運動的過程，在加入東學黨起義後改名為「昌洙」。在1896年日本逐漸佔領韓國時，因殺害一名日本人而被判死刑入獄，劇情便在描述他如何從一介死刑犯在獄中崛起重生改變歷史。

1895年，日本刺客潛入朝鮮皇宮，殘忍殺害明成皇后，朝鮮舉國憤慨。為了血洗國恥，年輕氣盛的金昌洙殺了一位帶刀的日本浪人，因而被判死刑入獄。金昌洙既絕望又不平，起先他看不起其他囚犯，頻頻和他們起衝突，漸漸地，他發現大多數人其實懷抱冤屈，只因出身貧困，沒有受過教育，無法為自己爭取公道，金昌洙替囚犯們寫訴願書爭取平反，甚至教他們識字，為暗無天日的黑獄帶來希望。但某天，金昌洙和獄友被派到一處日本工地，等待他們的，竟是比死亡還痛苦的磨難……。

《獄火重生：金昌洙》Man of Will ｜03.01 生命無貴賤

◎活動辦法：

1.在本網頁下方留言版(是網頁！是網頁喔！)留言：「《獄火重生：金昌洙》03.01 生命無貴賤」

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2. 贈票獎項：電影交換券2張（憑券可於全台各大上映《獄火重生：金昌洙》之首輪戲院兌換入場券乙張，限一般座位使用）。

◎ 得獎公佈：2/26(二)下午2點。得獎名單公布於本網頁，恕不另行通知。

領票時間：2月26日下午2點起至2月27日，每日早上9點至下午5點（備註：12:00~13:00為休息時間恕不受理）。

領票方式：請先撥打電話(02)2308-7111轉分機2574，通知真實姓名與領票時間，並攜帶證明身分證件(代領者亦同)，前往時報大樓：台北市萬華區艋舺大道303號（近龍山寺捷運站），撥打電話(02)2308-7111轉分機2574領取。

未於規定時間領取，視同棄權。

(中時電子報)

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