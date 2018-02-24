律師說法》OL勾主管進摩鐵 大老婆告不成通姦為何仍獲賠？

2018年02月24日 00:02 中時電子報 黃眉青 、天秤座法律網 、天秤座法律網

半導體公司已婚吳姓主管與毛姓女業務員關係曖昧，吳妻跟蹤丈夫到摩鐵捉姦，卻因抓猴現場的衛生紙未驗出DNA，刑事妨害家庭部分檢方予以不起訴，但毛女辯稱之所以與主管進摩鐵，係因「躲前男友」，遭到法官怒斥「怎有閒情逸致洗澡」，民事部分毛女被判須付吳妻25萬元，可上訴。

●法律評析

民法上想請求損害賠償，有分為財產上損害賠償及非財產上損害賠償，財產上損害賠償即例如車子被刮傷、房子窗戶被打破等，可以請求財產上的損害賠償（具體損害），非財產上損害賠償就是常見的因他人侵權行為而受有精神痛苦時，例如名譽、隱私、貞操等受到侵害，可以請求非財產上損害賠償（抽象損害）。本案例就是不法侵害他人基於配偶關係之身分法益且情節重大，而請求的損害賠償。

法院審理時向來認為，婚姻是以夫妻的共同生活為目的，配偶應互相協力保持雙方共同生活的圓滿安全及幸福，而夫妻互守誠實，是確保共同生活的圓滿安全及幸福的必要條件，因此配偶因婚姻契約而互負誠實的義務，若有一方行為不誠實，破壞共同生活之圓滿安全及幸福，就是違反婚姻契約所生義務，侵害了他方的配偶權。

配偶與本人之關係最為親密，若有疑似通姦的情形，雖未能證實通姦的事實，但有超出一般男女相處界線的行為，破壞了原婚姻共同生活的圓滿安全及幸福，使基於配偶的親密關係所生之身分法益被侵害，精神上受巨大痛苦，通常就會在提出通姦告訴時，一併依照此規定向外遇的一方求償（可同時向配偶和小三請求）。

這種非財產上的損害賠償，俗稱為慰撫金，法院在酌定外遇的一方或小三應賠償給元配的慰撫金時，會斟酌實際加害情形、所造成之影響、被害人痛苦之程度、兩造之身分地位經濟情形及其他各種狀況，核定相當之數額。但侵害配偶權的損害賠償案件中，即使有上述這些衡量標準，仍然會因不同個案而有差異極大的結果，同樣都是侵害配偶權，賠償金額範圍卻非常廣泛，小則數萬，高則百萬（長期外遇、通姦多次，有確實證據，且經濟能力高），完全體現法官於個案審查中如何自由心證。

（本文轉載自天秤座法律網）

(中時電子報)