狂啃玉米當菜吃！營養師：減重不成 反飆血糖

狂肯玉米當蔬菜吃，可能減重不成，血糖還會飆高。(圖/康健提供)

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中時電子報
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農曆年後不少人身上多了幾塊肉，但減重方法可不是吃單一食物就OK！媒體報導沙鹿光田醫院收治一名患有糖尿病的黃姓男子，因為想控制破百的體重，誤把玉米當成蔬菜吃，接連好幾天晚餐只吃玉米，一次還連吃三根，結果減重不成，體重還增加、血糖也飆高。營養師提醒，減重最重要的是均衡飲食方式、控制份量，才能減重又不復胖。

玉米1～1.5根　相當一碗飯的熱量

泰安醫院營養師李錦秋指出，白玉米抗性澱粉及熱量較低的特性，的確有助於體重控制，但白玉米是澱粉類食物，一般來說吃1到1.5根左右就相當一碗飯的熱量，但許多人吃一根是沒有飽足感的，因此如果想用玉米減肥，就要控制其它澱粉食物的攝取。

根據食藥署的食品營養資料庫的數據顯示，以常見黃、白、紫、雙色玉米的熱量來看，白玉米的熱量的確是最低的。(圖/康健提供)

食材量多 不見得會胖

曾任衛生署（現為衛福部）副署長的宋晏仁，減重15公斤、腰圍瘦一圈，曾在《康健》示範一餐菜單，將黃甜椒、番茄、胡蘿蔔、蘿蔓生菜等五顏六色的生菜沙拉堆成一大盤，搭配一小盅撒了堅果的優格、一片巴掌大的煎里肌肉片，一碗五穀米飯、一杯開水，令人驚呼：「怎麼可能吃這麼好？」

原來他把餐盤分成6等份：500cc開水、3份蔬菜、2份蛋白質（肉、奶、豆類）、1份澱粉（米飯、麵或番薯），依據水→肉→菜→飯的順序進食，一日三餐吃得心滿意足，不會頻喊肚子餓。

食材量多，不見得會胖。（圖/shutterstock）

腰瘦好吃食材，這樣選就對了

健康不代表索然無味，除了適量加點橄欖油、黑醋或少許胡麻醬，也可利用食材搭配出不同層次的口感。

蔬菜是宋晏仁的瘦身主食，每餐分量佔一半以上，他特別注重顏色，因為每種顏色都有不同的植化素，可以改變生理功能，不必只攝取單一綠色。

菇類也是懶人腰瘦食材，要煮時打開一包切掉尾部，直接丟到鍋裡煮熟，加點海鹽就很好吃。

柔滑口感的酪梨富含Omaga3好油脂，有助瘦小腹，他常買來拌沙拉或切片沾醬油，口感像極鮭魚。

肉品選擇以富含好油脂的鮭魚（一週約吃兩次）及脂肪較少、熱量低的雞胸肉、里肌肉或牛腱子肉為主。宋晏仁認為每餐可吃巴掌大的肉片，適量補充蛋白質能維持血糖平衡、避免脂肪堆積，也較有飽足感。

基本上煎魚、煎肉只靠肉類本身的油脂，並不需額外用油，如擔心雞胸肉太柴難入口，他建議可對半剖開如同豬排一樣煎熟，口感較嫩；牛腱子可用清燉法，把肉洗淨放入鍋中，加水、薑片及少許鹽燉熟即可。另外，像堅果、雞蛋、優格也是他家常備的瘦腰好食材。

(中時電子報)

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文章來源：※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章

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