《兩岸星期人物》蘋果救世主 中國女一號葛越

2018年02月24日 08:04 中時電子報 何宜玲

葛越(右二)和蘋果執行長庫克(右一)一起在崑山、上海、廣州等地拜訪學校。(圖取自葛越微博)

儘管蘋果手機在中國的售價以全球價格來說屬於偏高，感覺上蘋果似乎在中國市場很吃得開，但是一連串的營收數字，卻反映出相反的狀況。光是去年上半年，蘋果在中國就遭遇了營收連續下滑、市場縮小的一連串打擊。蘋果公司在這種情況下緊急找來了一位中國面孔的「天將神兵」，打破前例的任命葛越(Isabel Ge Mahe)成為蘋果副總裁、大中華區董事總經理，主要負責領導蘋果在中國的團隊，也讓她成為蘋果全球管理層中唯一一位亞洲人。

曾在加拿大求學的葛越和現任總理杜魯道開心合照。(圖取自葛越微博)

時年43歲的葛越，去年夏天正式成為蘋果公司在中國市場的救火員。值得注意的是，在此之前，蘋果在中國不曾設立這個職位。但是儘管如此，熟悉她的中國員工對她的印象是一位「嚴謹樸實的工程師」，沒有什麼高大上的架子，更形容她是一位即使在電梯裡面遇到也不會感到尷尬的主管，甚至會想要主動和她多攀談幾句，這些與員工相處的細節，體現了她親切和藹的一面。

當然，這或許也說明了為什麼儘管已經上任了大半年，外界對葛越這個名字依然相當陌生。除了她比較少出席公開場合、對外發言以外，即使曾和蘋果CEO庫克(Tim Cook)一同參加世界互聯網大會，似乎也沒有吸引到鎂光燈的焦點。葛越性格來自技術出身的背景，讓她顯得相當低調，也顯示出她個人比較務實的一面。

媒體報導，其實葛越本人並沒有那麼高冷，她出生在遼寧瀋陽，於加拿大西門菲莎大學(Simon Fraser University, SFU)主修電子工程學，取得學士和碩士學位，同時在加州柏克萊分校取得工商管理碩士學位。她在正式上任這個史無前例的新職位之前，曾經領導蘋果無線技術軟體工程團隊9年的時間，主要負責開發WiFi、藍芽等技術，也曾負責開發Apple Pay。

葛越(右)和新浪網副總裁鄧慶旭(左)同台合照。(圖取自微博)

蘋果全球管理層中唯一一位亞洲代表葛越。(圖取自葛越微博)

在葛越的領導下，蘋果終於接上了中國的地氣，2018年正式開通了官方微信公眾號「Apple」。並在今年新春推出賀歲短片，在朋友圈刷屏。葛越作為一位蘋果公司管理層中最了解中國當地的高管，肩負將中西文化、地域差異回饋給美國總部的任務。葛越職務的產生確實讓蘋果的產品和服務在中國更加接地氣。

現在，在蘋果中國員工的眼中，葛越的出現就像看到救世主一樣，在一片美國高管層中，中國臉孔就比他們親切很多，以葛越就任半年的成績來看，中國員工更將她視為鞏固大中華市場的保障，以及避免讓中國市場持續低迷下去的解藥。就蘋果公司而言，庫克對她的任用同時展現出對「女力」越來越倚重的傾向。

媒體報導葛越現年43歲，但目前並沒有相關的官方資料佐證，外界對於這名蘋果新星的所知甚少，預估她在中國市場逐步走出一片天以後，將成為令人無法忽視的蘋果大將。

(中時電子報)