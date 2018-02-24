不想要有「老人味」 2個關鍵讓你從此遠離

2018年02月24日 00:01 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

人類會隨著年紀的增加，身上的味道也會變重，無論怎麼清潔都洗不掉，這就是所謂的老人味，也就是「加齡臭」，在日本就有專門提供加齡臭的相關知識與改善方法，其實只要掌握2大關鍵就能改善。

根據早安健康報導，加齡臭不僅是外在的臭味，因為它來自身體內部，會反映出一個人的健康狀態，想改善的話，除了注意個人衛生清潔外，最重要的是還是要打造出「抗氧化體質」；想改善加齡臭有兩種途徑，一為消極的中和掉皮膚表面已經產生的氣味，二為積極地透過調整體質，從體內開始減少氣味產生。

想減少加齡臭最重要關鍵就是增加身體的抗氧化。

從體外改善

一、 洗澡時加強清潔皮脂分泌旺盛的部位

耳朵後方、背部、胸口、頭皮、腋下、脖子等這些部位都是屬於易散發臭味，洗澡時可選用添加物少、有抗菌功效的沐浴乳，搓揉起泡後輕輕洗，才不會過度清潔，切忌若是過度清潔或用大量刺激的清潔劑清洗，反而會讓身體分泌更多皮脂，擦乾時也是用毛巾輕輕壓乾身上水分即可，太用力反而會使毛巾纖維殘留在皮膚，更易產生異味；泡澡能夠促進流汗排出體內廢物，也能改善加齡臭。

二、 穿著透氣、防臭材質衣物

市售許多具有防臭、除臭功能衣物，多少能改善一些惱人臭味。

多做有氧運動也能改善老人味。

從體內改善

一、 有氧運動

走路、慢跑、騎腳踏車、游泳這些可長時間持續的運動，都可加速體內老廢物質排出，打造健康的身體，另外壓力也是造成皮脂旺盛分泌的原因，適度的運動還能紓解壓力。

二、 調整飲食

盡量避免攝取常溫下固體的油類，少吃燒肉、拉麵等含有大量動物性脂肪的食物，盡量選擇橄欖油、芝麻油、魚油等油類，不僅幫助身體抗氧化，還可以減少壞膽固醇，也可多吃富含維生素C與維生素E的蔬果，戒菸與減少飲酒量，也都能有效改善加齡臭。

(中時電子報)