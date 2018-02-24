獨／爆取消華視新總經理「不用3年媒體經驗」條件 唐美雲回應了

唐美雲近日因華視董事會風波惹議。（取自臉書）

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唐美雲23日在民視棚內排練。（取自臉書）
華視總經理郭建宏。（資料照）
華視董事長陳郁秀。（資料照）

華視總經理郭建宏1月中被董事會以7大罪狀拔官，總經理位子坐到下週2月28日將走人。董事會紛爭不斷，案外案又爆出有董事提出建議「新任華視總經理應具有超過3年媒體經驗」，此一徵選條件傳被華視董事、民視藝人唐美雲取消，令不少華視人認為她是在為華視副總林秀霞鋪路。

郭建宏認為，林的丈夫是民視董事，若華視讓她回聘變總經理，是否與文化部聲明中明確要求的「一級主管一切都要利益迴避」背道而馳，值得研究。

唐美雲消失2天，23日晚終於做出回應。她在民視棚內拍攝《幸福來了》前受訪，對於傳她取消「華視新總經理徵選條件不用3年媒體經驗」及力挺林秀霞，她說，歌仔戲劇團這兩天在南部演出，晚上又進棚拍戲，忙到昏天暗地，「我被抹黑了都不知道」。

唐美雲解釋，新總經理人選要毛遂自薦或被推薦都可以，但有的人才在別的領域工作不止3年，「我只是讓它範圍（徵選條件）更廣，我不知道所謂媒體經驗，是指針對製作人還是演員

，這個名稱太籠統，現在能解決華視的事，不是只有具備媒體經驗這麼簡單，華視更需要有行政能力的人，我們當然希望有心想盡一份心力、讓華視更好的人有這個機會」。

外傳她是為林秀霞鋪路，唐美雲否認，「那是有心人士的操控，我不隨之起舞，謠言止於智者，如果一直扣我帽子，我就循法律途徑」。上個月郭建宏因「一張發票」被解聘，郭提出董事會應給他充分陳述機會，唐美雲對此表示「我不針對郭的事有任何說法，他的事及新總經理人選，我只在董事會上說」。

(中時)

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