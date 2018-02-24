美公佈迄今最大規模制裁北韓計劃 台灣上榜

川普準備在演說時宣布，美國會對北韓實施「歷來規模最大」的制裁。(圖/美聯社)

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中時電子報

美國媒體搶先曝光總統川普周五早上參加保守派政治行動大會（CPAC）的演說稿，媒體指稱，川普準備在演說時宣布，美國會對北韓實施「歷來規模最大」的制裁，而稍後美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）今天宣布迄今為止最大規模的制裁北韓計劃，包括1個個人、27個實體和28艘船隻。一名台灣公民也在制裁名單內。

根據OFAC，戶籍設於台北內湖路的台灣公民張永源因與駐俄羅斯在北韓的仲介合作出口北韓煤炭，受到制裁；此外，張永源在台灣的Pro-Gain Group Corporation和在馬紹爾群島登記的Kingly Won International 公司，也同時受到制裁。新聞稿中說，張永源和Kingly Won 於2017年曾試圖參與一項與俄羅斯獨立石油公司間價值超過100萬美元的石油交易。

新聞稿中指出，這一波制裁行動旨在中斷北韓航運及貿易公司和船隻，進一步隔離平壤政權，並推動美國對的北韓最大限度的施壓。

此次行動主要針對在北韓，中國，新加坡，台灣，香港，馬紹爾群島，坦桑尼亞，巴拿馬和科摩羅群島設立或登記的個人、實體和船隻。美國財政部和國務院以及美國海岸警衛告誡公眾與這些個人和實體進行商務往來，將有同受制裁風險。

白宮資深官員表示，川普政府這項對北韓政權「有史以來最大規模」制裁，傳遞明確了信號，即平昌冬奧結束後，美國對平壤的施壓不會減弱。平昌冬奧運25日閉幕。

(中時電子報)

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