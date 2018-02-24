紀念梅哲百年冥誕 台北愛樂將再現音樂傳教士精神

2018年02月24日 05:13 中時 趙靜瑜

典型在夙昔，芝加哥交響樂團副指揮亨利梅哲晚年奉獻台灣樂壇，被譽為「音樂傳教士」，今年適逢百年冥誕，台北愛樂管弦樂團過完年將推出梅哲復刻版系列音樂會，第一場將在25日推出歌劇音樂會莫札特《女人皆如此》，向梅哲致敬。

團長賴文福表示，梅哲在台超過20年，擔任台北愛樂管絃樂團音樂總監，當年梅哲首度引進歌劇音樂會，一度引起爭議，很多聲樂家也不敢接演，認為那不是歌劇；但時至今日，歌劇音樂會已經成為台灣重要演出形式，也印證了梅哲前衛又尊重音樂的精神。

梅哲1918年出生於美國工業城市匹茲堡，17歲因指揮當地合唱團備受指揮大師萊納的注意，並被選為「入室弟子」學習指揮，1958年起梅哲擔任佛羅里達交響樂團音樂總監，1966年起擔任匹茲堡交響樂團副指揮，輔佐威廉‧史坦伯格多年。1970年史坦伯格突患重病，無法登台，由梅哲臨時接替代打指揮樂團演出，並於卡內基音樂廳演出，獲得知名樂評家荀白克讚賞。蕭堤接掌芝加哥交響樂團後，就聘請梅哲出任該樂團副指揮，並負責樂團訓練工作，深獲好評。1986年芝加哥市長頒發獎狀，感謝梅哲對芝加哥市的貢獻，也將5月24日訂為「亨利‧梅哲日」，對音樂家而言，是一項極為難得的殊榮。

因緣際會，梅哲1981年首度受邀來台客席，後來決定留下，1985年台北愛樂室內樂團創立，梅哲帶領樂團持續發展，為台灣培養許多優秀的音樂家。1990年到2000年間梅哲三度率領樂團前往美國、加拿大以及歐洲訪問演出，當地媒體以「島嶼的鑽石」來形容樂團。真正做到發揚「台北之音」。梅哲在2002年8月1日病逝台灣，在台灣火化，骨灰由兒子帶回美國。

梅哲一生愛音樂，愛美酒，更愛人才，台北愛樂管弦樂團每一個團員都由他親自招考，親自訓練，讓團員在正規的音樂教育之外，有了更為完整的樂團歷練。在音樂成就上，梅哲的莫札特、馬勒掌握細膩精準，超越當時其他公家樂團的演出。

賴文福表示，現在台灣已經很多音樂家不認識誰是梅哲，這是很可惜的一件事，今年台北愛樂管弦樂團野將推出系列音樂會，包括邀請鋼琴家陳必先、鋼琴新秀黃子芳等演出，也將在音樂會上作浮空投影，讓樂迷重新認識這位偉大的音樂家。

(中時)