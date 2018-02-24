5000公斤樂器飄洋過海 朱宗慶打擊樂團受邀新加坡華藝節演出

壯闊鼓聲與海天相連，朱宗慶打擊樂團受邀新加坡華藝節演出，展現台灣打擊樂魅力。(朱團提供)

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「台上一分鐘，台下十年功。」應新加坡華藝節之邀，朱宗慶打擊樂團昨(23)日晚在濱海藝術中心戶外舞台舉行華藝節開場演出，壓軸經典代表作《鑼鼓慶》以傳統鑼鼓經融合西方打擊樂演奏技巧，加上對空拋擲鼓棒迅速接力，鼓聲沒有一刻中斷，台上血脈噴張演得過癮，台下更是目不轉睛，掌聲不斷。

《鑼鼓慶》由朱團副團長何鴻棋創作，曲風熱鬧，有時輕聲對話，有時氣勢磅薄，鼓聲融合西方擊樂技巧，是朱團代表經典作品之一，也讓傳統鑼鼓樂展現當代新節奏。

新加坡華藝節總監製李國銘表示，這是華藝節16屆以來首度邀請朱團演出「成功」，「過去邀約不曾停歇，但朱團演出邀約非常滿，緣分未到，這次可以說是水到渠成，也開啟新加坡樂迷對於打擊樂的多重想像，讓華藝節的節目更加多元豐富。」

創辦人暨藝術總監朱宗慶表示，30歲那年憑著熱情創團，沒有想太多就一直向前衝，「如果只有我一個瘋子也就算了，沒想到有一堆瘋子陪著我堅持理想。」創團初期朱宗慶堅持融匯傳統與現代，「如何做到中西合璧又不失去傳統與當代的面貌，這不是口號，而是沒有盡頭的實驗。」

朱宗慶表示，1995年打擊樂團就受邀到新加坡參與「春到河畔」藝術節演出，當時濱海藝術中心都還沒有建造，今年朱團首度受邀華藝節，將帶來樂團30周年全球巡演曲目包括盧煥韋《J效應》、洪千惠《鑼之樂》等經典樂作。

值得一提的是，為了演出《鑼之樂》，樂團帶來超過50面不同文化源流不同音色音高的鑼，突破一般民眾對於鑼聲的想像，光是這新加坡之行，單單樂器就重達5000公斤，塞滿一個40尺加高貨櫃，也讓整場演出更具看頭。今(24)日晚在濱海藝術中心音樂廳將有一場正式演出。

(中時)

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