2月24日三大報頭版要聞

2018年02月24日 07:34 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

.各方揣測之際，政院發言人徐國勇昨發布內閣改組名單，5位人選中，最受矚目分別是原總統府祕書長吳釗燮掌外交部；扁時期最後一任陸委會主委、台大國發所教授陳明通，回鍋接陸委會。吳釗燮與陳明通成為小英國安團隊左右手，也被視為小英有意改善兩岸僵局、加強對美關係的組合，不管對美或對陸，都是釋放正面訊息。

.「哎呀！為什麼大家這麼關心我？不要急著幫我找工作，好嗎？」面對外傳將接任總統府祕書長，高雄市長陳菊23日親自出面否認，語氣略顯無奈，強調現階段最重要的是做好剩下的市長任期，「一個做了12年的市長，不會放下高雄市政！」

.勞動部確定由高雄市副市長許銘春出線，但許銘春過去幾乎沒有勞動相關背景，勞團對此人事安排不外乎是陌生、憂心、錯愕；有人認為勞動部角色被架空，部長換誰都一樣，但也有人期待許銘春能帶著法律人的精神嚴格執法，整頓台灣勞動環境。

‧大考中心昨公布107學年大學學測成績，共259人獲滿分75級分，比去年118人大幅增加141人，也是104學年以來人數最多的；社會、自然頂標比去年降1級分，英文、數學頂標則比去年提高1級分。大考中心主任劉孟奇說，今年英文頂標人數增加較多，數學今年也中間偏易，可能這兩因素使今年滿級分人數增加。

◎旺報

.大陸十三屆全國人大第一次會議，將於3月5日開幕，前中共中央政治局常委、前中紀委書記王岐山將當選國家副主席，專司對美外交，前外長、現任主管涉外事務的國務委員楊潔篪，將獲同意任命為副總理，外長將由王毅續任，加上中共對外聯絡部部長宋濤，這四人將在中國特色大國外交扮演中樞角色，他們跟將出任國台辦主任的劉結一都熟識，並能與國安委充分協調，形成銅牆鐵壁的大陸國安團隊。

.大陸政府領導階層將展開「換屆」，其中涉台人事備受矚目，牽動新一屆中共中央對台領導工作小組的組成。已於本月2日出席中共中央對台工作會議的汪洋，預料將接替俞正聲出任全國政協主席，並成為中共中央對台工作領導小組副組長；可能升任副總理的楊潔篪、可能升任分管外事的國務委員並續兼外交部長的王毅、接任國台辦主任的劉結一，以及國家安全部長陳文清，幾大精英陸續到位，中共3月後，將形成史上最知美又知台的對台工作小組。

.大陸現場娛樂消費正夯，2017年Live House門票收入達1.2億元（人民幣，下同），約台幣5.64億元，比2016年8200萬元增加4000萬元；酒吧、餐廳或專門的現場演唱空間盈收更是火爆，連鎖集團分店從北京、上海拓展到成都、昆明，甚至有數家Live House品牌已獲得A輪融資或基金投資，得以擴大事業版圖。

.美國五角大廈官員透露，中國大陸在2月5日進行的陸基中段反導試驗中，使用的靶彈是東風-21中程彈道飛彈，負責攔截的則是「動能-3」新型攔截彈。「動能-3」飛彈被認為與美國GBI反導攔截彈相似，具有攔截洲際彈道飛彈的潛力，性能上還超過之前已進行測試的紅旗-19防空飛彈的水準。

◎工商時報

.台股開春反彈氣盛，惟投資專家指出，進入前波高檔套牢區波動將加大，建議挑選產業趨勢正向、技術指標翻揚向上、法人買超，具基本面、技術面、籌碼面三方利多助陣的強勢股，如聯電、台積電、中石化等13檔，金狗年可望展現續航力道。

.衛生紙、面紙等大宗家用紙出貨價格，自3月起喊漲，平均漲幅約10％～20％。家紙領導廠商金百利克拉克、永豐餘、正隆，三者市占率高達約8成，旗下合計品牌多達10個，昨（23）日消息一出，就在通路引發囤貨潮。

.蘋果低價平板iPad、無線充電板AirPower傳將於3月開賣，新產品消息連發，帶動蘋概股昨（23）日躍居盤面焦點，瑞儀、臻鼎-KY、和碩漲逾2％，法人認為，新品話題加分，股價穩中透強，蘋概族群後市看好。

.中央銀行公布2017年第四季國際收支，金融帳淨流出（淨資產增加）高達210.6億美元，創史上單季新高，且已連續30季淨流出，續創史上最長淨流出紀錄，尤其全年共淨流出686.4億美元，也是單年最高紀錄。

(中時電子報)