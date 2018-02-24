MLB》全壘打滿天飛 大聯盟出招想讓產量減少

2018年02月24日 08:14 中時電子報 蔡銘仁

全壘打無疑是棒球比賽會讓人熱血沸騰的一環，不過大聯盟上季全壘打滿天飛，整年全壘打支數突破歷年新高，聯盟認為這樣下去並不是好的現象，出招想減少全壘打的產量，美媒報導，聯盟要求各隊得把所有用球放到緊閉且有空調的房內保存。

據《雅虎體育》記者羅斯徹(Liz Roscher)報導，大聯盟上季共產出6104發全壘打，打破2000年所創5693轟的史上全年最多轟紀錄，「這是個警訊，卻也真的很有趣，因為全壘打就是會讓人有開心且興奮的感覺。」

不過，聯盟顯然不覺得有趣，並試圖讓全壘打減量。《運動畫刊》記者瓦度希(Tom Verducci)透露，他們新球季可能要各隊將球放到密閉、有空調的房間收納，並隨時監控溫度跟濕度。羅斯徹進一步表示，未來每隊或許會被要求用保濕器，確保球維持在一個標準濕度。

羅斯徹透露，洛磯早在2002年，已啟用保濕器收納球，試著對抗所處的乾燥環境，讓全壘打在如「打者天堂」的主場庫爾斯球場(Coors Field)，不那麼容易出現。《ESPN》資料顯示，庫爾斯球場2002年出現1600轟，接著2003一直到去年，年度全壘打支數不再超過這個數字。

同樣處在乾燥環境，響尾蛇新球季也要首度用保濕器保存球；羅斯徹認為，如果在空調室保存球，無法抑制全壘打產量，聯盟想從球的濕度下手，明年可能會有更多球隊用保濕器。這或許多少會有效果，但羅斯徹同時提出投手們抱怨比賽球縫線變低的問題。

上個球季不少投手手指頻起水泡，投起來球也變滑，飛行距離甚至比小聯盟球還遠，質疑聯盟有換球；上季還效力釀酒人的王維中也說，曾聽到隊友說球真的有換。然而，聯盟卻沒有證實這個說法，堅持球跟上個球季一樣，且都有符合規格。

(中時電子報)