MLB》詭異！他僅待2天海盜就又轉戰皇家

桑德斯去年效力費城人跟藍鳥，今年轉戰皇家。(美聯社)

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中時電子報

桑德斯(Michael Saunders)跟皇家簽下小聯盟約，看起來不算什麼大事，卻意外讓外界議論紛紛，因為海盜在美國時間2月21日，才宣布用小聯盟約簽他，桑德斯也已現身海盜春訓，2天內竟換了2支球隊？原來起因是海盜與光芒交易明星外野手狄克生(Corey Dickerson)所致。

桑德斯2016年在藍鳥時，入選美聯明星隊，去年卻打得完全不像明星球員；他開季在費城人，而後又回鍋藍鳥，總計出賽73場，繳打擊率2成02、上壘率2成56、長打率3成44、6轟、21打點。桑德斯季後離開藍鳥，直到2月21日才拿小聯盟約到海盜。

桑德斯美國時間2月23日，還在海盜官方推特的影片中受訪，未料隨後卻傳出他轉戰皇家的消息。桑德斯經紀人麥斯特(Barry Meister)澄清，他沒同時跟2隊簽約，而是海盜得到狄克生後，選擇把他釋出，「海盜總管杭丁頓(Neal Huntington)人很好，讓桑德斯去找其他機會。」

海盜讓桑德斯離開的做為，讓麥斯特相當讚賞，「他們對球員很好，態度也很誠懇。」桑德斯短短48小時內兩度換東家，《theScore》記者沙基葛特雷伯(Simon Sharkey-Gotlieb)直言，這讓所有人感到困惑，而他這少見的歷程，很可能會在棒球史上被人記住。

(中時電子報)

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