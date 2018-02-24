孫大千提都更「有條件一坪換一坪」 但網友最有感的是這點

2018年02月24日 08:53 中時電子報 陳定瑜 ／綜合報導 ／綜合報導

(14:00更新 補入孫大千回應)台北市長柯文哲談都市更新，指「不要幻想一坪換一坪」，讓都更議題再度被熱議，繼丁守中後，孫大千也拋出政見「有條件一坪換一坪」，其中提青年住宅、垂直化公共設施，被網友評為最有感。孫大千後回應「我也對大家的反應超有感」。

孫大千昨晚在臉書提出，「改造台北八部曲」之一的「有條件的一坪換一坪」都更政策，有四個步驟，指這個折衷方案，供內政部都更官員和柯文哲參考。

北市老舊建物多，花蓮強震後，更凸顯都市更新刻不容緩。孫大千有條件「一坪換一實坪」，其中一項是，建物須符合高危險潛勢的「都更策略區」，且符合「急迫預防性防災型都更」。

網友簡單整理孫大千都更政策，指「建商可以多蓋，回饋居民更多坪數，但是要多蓋青年住宅，這不就是條件？」而過去在北市都更常換超過一坪，怎會做不到...

有的網友說，特別喜歡第三步，尤其是青年住宅，以及後面「立體/垂直化」的方式，但希望知道更多的「大台北生活品質」該有的條件是什麼，特別是先進的綠能環保品質方面！

台北市長柯文哲近期談都更，指民眾不要幻想一坪換一坪，外加車位，興建期間一毛租金都不用出，世間哪有個麼好的事。(中時資料照)

以下為孫大千臉書全文：

《孫大千的【改造台北八部曲】之一：「有條件的一坪換一坪」都更政策。》

針對都更條件，柯文哲市長明白表示「一坪換一坪」是不可能的。丁守中市長擬參選人則是強調，當選後要讓台北市都更能「一坪換一實坪」。柯文哲的看法，其實是代表了許多政府官員、學者及專家的意見，也是產官學多年執行都更事業所得出的經驗。然而，丁守中先生的堅持，也確實反映出廣大民眾的心聲。彼此都有其考量和道理。

我的市政團隊試圖在這兩個極端的立場之間，提出一個折衷方案，稱之為「有條件的一坪換一實坪」。供內政部都更官員及柯文哲市長參考，希望能夠成為最大共識。

推動的步驟如下：

第一步，先進行台北市都市計劃通檢，針對公共設施容受力進行評估，進行基準容積之全面檢討。

第二步，劃設「都更策略地區」，藉由公共設施通檢了解公共設施的需求，預計未來於都更時提升公共設施質量，同時以公私合作關係共同進行都市更新。

第三步，在不影響大台北生活品質的條件下，以總量容積管制的原則進行基準容積調整，除了達到不減損原生活空間質量外，也可以一定比例之増額容積創造青年住宅，解決舊的居住品質，創造新的生活價值。

第四步，符合下列兩項條件的都更案件，得以達到「一坪換一實坪」的目標：

（1）屬高危險潛勢之「都更策略區」，且符合「急迫預防性防災型都更」的各種必要條件。

（2）該案件以提供「垂直化公共設施」的方式爭取增額容積，並且藉由建築及都市設計手段，調整周邊之微氣候，達到提升周邊舒適度及降低自身的碳排放，不會減損原生活空間質量。

(中時電子報)