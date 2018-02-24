繼墾丁泊逸飯店後 又傳有專營陸客團旅宿易手

有媒體報導墾丁今年春節住房率「20年最慘」，屏東縣觀光協會表示，墾丁住房率還有8成，沙灘仍是人潮，今年縣府將大動作促銷並提升墾丁觀光品質。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真　107年2月20日

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中時電子報
/綜合報導

(更新旅宿臉書發文)墾丁受「滷味風波」變成污名，不只近兩年遊客人次數腰斬暴跌，今年春節住房率也不如往年。今年1月初墾丁泊逸飯店正式宣告歇業，近日再傳出有專營陸客團的中小型旅宿易手，是今年第2家「倒地」的墾丁旅宿業者。

陸客赴台遊觀光人數銳減，根據墾丁國家公園管理處統計，2014年最高峰遊客數有837萬人造訪，但去年觀光人數腰斬只剩430萬人次。根據「聯合報」日前報導，屏東縣觀光協會、民宿協會、恆春半島觀光產業聯盟分析，陸客不來是最大因素。

過去1年多陸客來台限縮，今日「工商時報」報導，有旅遊業界消息透露，大陸3月將停止陸客來台旅遊團簽，4月到9月配額則砍半，10月到12月將再停止團簽赴台旅遊，但自由行個簽不受限制。根據觀光局統計資料，去年台灣赴大陸旅客有392.84萬人次、年增6.59％；大陸來台旅客則有273.25萬人次、年減22.19％。

前陣子墾丁泊逸飯店傳出經營不善歇業消息之後，今日「自由時報」報導，恆春昨日又有一家專營團客的中小型旅宿易手，是多接待陸客團和國旅團客的「月牙泉villa渡假村」，近日飯店業者已將訂房旅客介紹往其他住宿點。另根據業者臉書發文，前陣子也已對外公告「內部整修、暫不營業」。

(中時電子報)

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