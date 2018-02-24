圖輯》美第一千金伊凡卡訪韓 所到之處皆成嬌點

2018年02月24日 09:18 中時電子報 李靖棠

據英國衛報（The Guardian）報導，美國第一千金、白宮高級顧問伊凡卡（Ivanka Trump）於昨日（2/23）抵達南韓，不僅在機場有宏地毯迎接，更獲得總統文在寅（Moon Jae-in）與夫人金正淑（Kim Jung Sook）親自接待，並共進晚宴，而頗具時尚感的伊凡卡，醒目的身高、亮眼的金髮和穿著打扮，都讓她抵達南韓的第一天，所到之處都成為唯一的嬌點。

Ivanka Trump gets red carpet treatment in South Korea

就在台北時間今天凌晨，美國總統川普（Donald Trump）擬對北韓實施「歷來規模最大」的制裁計畫提前曝光，包括1名個人、27個實體和28艘船隻，其中一名名為張永源的台灣人，也因為仲介合作出口北韓煤炭，其個人與名下企業均被列入制裁名單之內。

伊凡卡（圖左）抵達南韓後，得到總統文在寅（圖右）親自接待宴客。（圖/美聯社）

伊凡卡（圖中央）與白宮發言人桑德斯（圖左）共同出訪南韓。（圖/路透社）

Thank you President Moon and First Lady Kim for your warm hospitality and the very special dinner at the historic Blue House, marking the start of our visit to South Korea. #PyeongChang2018 #WinterOlympics pic.twitter.com/eOFYKH755o — Ivanka Trump (@IvankaTrump) 2018年2月23日

此番給予伊凡卡高規格接待，首爾方面打算藉其勢力，間接影響父親川普（Donald Trump）對朝鮮半島的態度，甚至說服川普與文在寅一同出訪平壤，解決半島的矛盾。從現場照片可發現，與伊凡卡同行的官員中，有現任白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）；同時，曾擔任聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）副專員的韓國外長康京和（Kyung-wha Kang）亦全程陪同。

美國第一千金伊凡卡（圖左）與南韓第一夫人金正淑（圖右）。（圖/美聯社）

美國第一千金伊凡卡（圖左）昨訪問南韓，得到總統文在寅（圖右）夫婦高規格接待。（圖/路透社）

伊凡卡在抵達後發表短暫聲明，感謝文在寅總統夫婦熱情的接待，她將期待與美國奧運代表隊會面，並參與平昌冬奧（Pyeongchang Winter Olympics）閉幕儀式，也希望此行能幫助解決美韓、或是朝鮮半島的相關議題。不過，對外界而言，有一點可惜之處，北韓並未再派金與正（Kim Yo-jong）出席閉幕，也讓過去甚囂塵上的兩公主會面正式破局。

(中時電子報)