圖輯》美第一千金伊凡卡訪韓 所到之處皆成嬌點

美國第一千金伊凡卡於昨日抵達南韓訪問。（圖/美聯社）

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中時電子報

據英國衛報（The Guardian）報導，美國第一千金、白宮高級顧問伊凡卡（Ivanka Trump）於昨日（2/23）抵達南韓，不僅在機場有宏地毯迎接，更獲得總統文在寅（Moon Jae-in）與夫人金正淑（Kim Jung Sook）親自接待，並共進晚宴，而頗具時尚感的伊凡卡，醒目的身高、亮眼的金髮和穿著打扮，都讓她抵達南韓的第一天，所到之處都成為唯一的嬌點。

伊凡卡vs.金與正 平昌冬奧閉幕式兩大嬌點

Ivanka Trump gets red carpet treatment in South Korea

就在台北時間今天凌晨，美國總統川普（Donald Trump）擬對北韓實施「歷來規模最大」的制裁計畫提前曝光，包括1名個人、27個實體和28艘船隻，其中一名名為張永源的台灣人，也因為仲介合作出口北韓煤炭，其個人與名下企業均被列入制裁名單之內。

伊凡卡（圖左）抵達南韓後，得到總統文在寅（圖右）親自接待宴客。（圖/美聯社）
伊凡卡（圖中央）與白宮發言人桑德斯（圖左）共同出訪南韓。（圖/路透社）

此番給予伊凡卡高規格接待，首爾方面打算藉其勢力，間接影響父親川普（Donald Trump）對朝鮮半島的態度，甚至說服川普與文在寅一同出訪平壤，解決半島的矛盾。從現場照片可發現，與伊凡卡同行的官員中，有現任白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）；同時，曾擔任聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）副專員的韓國外長康京和（Kyung-wha Kang）亦全程陪同。

美國第一千金伊凡卡（圖左）與南韓第一夫人金正淑（圖右）。（圖/美聯社）

美國第一千金伊凡卡（圖左）昨訪問南韓，得到總統文在寅（圖右）夫婦高規格接待。（圖/路透社）

伊凡卡在抵達後發表短暫聲明，感謝文在寅總統夫婦熱情的接待，她將期待與美國奧運代表隊會面，並參與平昌冬奧（Pyeongchang Winter Olympics）閉幕儀式，也希望此行能幫助解決美韓、或是朝鮮半島的相關議題。不過，對外界而言，有一點可惜之處，北韓並未再派金與正（Kim Yo-jong）出席閉幕，也讓過去甚囂塵上的兩公主會面正式破局。

(中時電子報)

文章來源：Ivanka Trump gets red-carpet welcome for Winter Olympics visit

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