高官夜夜笙歌 北韓正妹啦啦隊是性奴

2018年02月24日 09:19 中時電子報 楊幼蘭

在這次韓國平昌冬奧中，北韓正妹啦啦隊吸引了全球目光，成為平壤口紅外交的最佳代言人。不過，據脫北者說，她們只是韓國高官淫威下的性奴。

據《南華早報》（South China Morning Post）與《紐約郵報》（New York Post）24日報導，曾在北韓軍中文藝工作團服役10年，但在2008年逃亡的李素妍說，北韓藝術團到韓國出席冬奧，表演歌舞，對世人來說，或許令人目眩神迷。可是她們不僅要負責為金正恩大力宣傳，還要參加派對，提供性服務。

李素妍說，北韓勞動黨中央政治局每天都舉辦派對，縱使啦啦隊成員不想，但還是得陪睡，靠身體提供服務。「那些女性只要出席派對，就得脫衣服，她們宛如物品一樣，奉命脫衣。那是她們必須經歷的肉體痛苦。」

《南華早報》指出，目前並不清楚，這些性愛派對究竟是在哪裡舉行，但她所指的，似乎北韓，而不是在冬奧舉行地。不過，據《紐約郵報》報導，42歲的李素妍說，她們是在冬奧期間為勞動黨領導人提供性服務。

據世界朝鮮問題研究所（World Institute for North Korean Studies）所長、前北韓軍官安江日（Ahn Chan-Il）先前告訴法新社，這些北韓啦啦隊員都經過政府精挑細選，身高一定要超過163公分，而且要家世良好。「會彈樂器的人來自樂團，」他說，「其餘則多半是菁英學校金日成綜合大學的學生。」

然而，據《紐約時報》（The New York Times）報導，她們除了容貌出眾外，最重要的，就是要對執政勞動黨忠貞不貳，沒有叛逃之虞。

據說她們24都受到監控，就算是用餐和上洗手間也不例外。

(中時電子報)