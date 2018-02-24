高官夜夜笙歌 北韓正妹啦啦隊是性奴

北韓正妹啦啦隊2月22日在韓國冬季奧運會中，為參加短道速滑男子500公尺準決賽的選手加油打氣。（美聯社）

友善列印
中時電子報

在這次韓國平昌冬奧中，北韓正妹啦啦隊吸引了全球目光，成為平壤口紅外交的最佳代言人。不過，據脫北者說，她們只是韓國高官淫威下的性奴。

據《南華早報》（South China Morning Post）與《紐約郵報》（New York Post）24日報導，曾在北韓軍中文藝工作團服役10年，但在2008年逃亡的李素妍說，北韓藝術團到韓國出席冬奧，表演歌舞，對世人來說，或許令人目眩神迷。可是她們不僅要負責為金正恩大力宣傳，還要參加派對，提供性服務。

李素妍說，北韓勞動黨中央政治局每天都舉辦派對，縱使啦啦隊成員不想，但還是得陪睡，靠身體提供服務。「那些女性只要出席派對，就得脫衣服，她們宛如物品一樣，奉命脫衣。那是她們必須經歷的肉體痛苦。」

《南華早報》指出，目前並不清楚，這些性愛派對究竟是在哪裡舉行，但她所指的，似乎北韓，而不是在冬奧舉行地。不過，據《紐約郵報》報導，42歲的李素妍說，她們是在冬奧期間為勞動黨領導人提供性服務。

據世界朝鮮問題研究所（World Institute for North Korean Studies）所長、前北韓軍官安江日（Ahn Chan-Il）先前告訴法新社，這些北韓啦啦隊員都經過政府精挑細選，身高一定要超過163公分，而且要家世良好。「會彈樂器的人來自樂團，」他說，「其餘則多半是菁英學校金日成綜合大學的學生。」

然而，據《紐約時報》（The New York Times）報導，她們除了容貌出眾外，最重要的，就是要對執政勞動黨忠貞不貳，沒有叛逃之虞。

據說她們24都受到監控，就算是用餐和上洗手間也不例外。

(中時電子報)

世界這麼大，我要去看看！請上國際頻道

文章來源：The horrifying life of sex slavery North Korean cheerleaders face

文章來源：North Korea’s Winter Olympics cheerleaders are being ‘forced into sexual slavery’

圖輯》美第一千金伊凡卡訪韓 所… 賈伯斯40年前履歷表曝光 起拍價…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。