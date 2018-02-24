MLB》2台將春訓首秀 李振昌撿勝、林子偉跑回1分

林子偉(圖)跟李振昌同天在熱身賽上場獻技。(美聯社)

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中時電子報

李振昌今年轉戰道奇，今(24日)於道奇和白襪的熱身賽首度登板，儘管出師不利，後援1局挨3分炮一度淪為敗投候選，不過他的隊友們很爭氣，隨後豪取12分上演大逆轉，終場道奇13比5大勝白襪，救援失敗卻撿到1場勝投，同天效力紅襪的林子偉也有替補上陣，有安打演出。

李振昌今天擔任道奇第二任投手，在3上登板，共面對6名打者被擊出2安、1保送，其中1安是在2出局一二壘有人時，被上季有17轟的安德生(Tim Anderson)轟3分炮，失3分都是責失，讓道奇反以1比3落後。

不過道奇隨後吹起反攻號角，3下E.賀南德茲(Enrique Hernandez)跟坎普(Matt Kemp)聯手開轟助拳，助道奇單局灌進5分逆轉，也把李振昌從敗投候選變勝投候選。李振昌投完1局退場，隨後道奇打線持續發威，13比5奪勝；李振昌首勝入袋，但賽後自責分率高達27。

另，紅襪跟雙城展開交鋒，林子偉也在5上接替波格茲(Xander Bogaerts)守游擊，守到終場3次守備機會都順利完成。而林子偉日前出戰紅襪跟波士頓學院交手的熱身賽時，曾擊出二壘打，不過今天安打未開張，還吞1K；他8下選到1次保送，並靠崔維斯(Sam Travis)安打回壘得分。

(中時電子報)

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