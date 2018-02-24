總價高達4千億 波音重入加拿大新戰機競爭名單

2018年02月24日 09:54 中時電子報 李靖棠

據美國防衛新聞（Defense News）報導，本因龐巴迪（Bombardier）之爭，與波音（Boeing）鬧彆扭的加拿大政府，於近日宣布88架新型戰機採購考量廠商名單，除洛克希德馬丁（Lockheed Martin）、紳寶（SAAB）、達梭（Dassault）和空巴（Airbus）之外，重新將波音列入名單之中。

2015 Canadian Forces CF-18 Hornet Demonstration

對此消息，波音發言人戴伊（Scott Day）透過郵件向媒體表示，他們會持續參與戰機競爭，並且樂觀其成。加拿大為替換老舊的CF-18「大黃蜂」（McDonnell Douglas CF-18 Hornet）機隊，將砸下150億美元（約4,503.2億台幣）的高額經費，新添購88架新型戰機。

紳寶研製、最新型的獅鷲E型戰鬥機。（圖/SAAB官網）

美國海軍艦載主力、F/A-18E/F超級大黃蜂戰機。（圖/波音官網）

現役的「大黃蜂」F-18戰機，是美軍在1970年代由已併入波音的麥克唐納-道格拉斯公司（McDonnell Douglas）研發製造，屬於多功能用途的航空母艦艦載機。成功大舉外銷的F-18戰機，如今已有6種衍生機型，是美國海軍與多國軍方現役的主力戰機。加拿大空軍麾下的CF-18「大黃蜂」則從1983年起開始服役，是多年來北美空防司令部（NORAD）的空防主力之一，曾參與科索沃戰爭、波灣戰爭等戰役。

對於加拿大空軍而言，波音重新回到選擇清單，將讓F/A-18E/F「超級大黃蜂」戰機（F/A-18E/F Super Hornet）的競爭力大增，相較於其他廠商推出的F-35（F-35 Lightning II）、颱風（Eurofighter Typhoon）、疾風（Dassault Rafale）或獅鷲戰鬥機（Saab JAS 39 Gripen）而言，本就使用波音後勤系統的加拿大空軍，若以節省經費的角度出發，超級大黃蜂很可能重新進入決選名單。加拿大將於2021年宣布最終決選機型，並希望在2025年取得首批新戰機，讓他們能順利在2031年前逐步退役老舊的CF-18機隊。

(中時電子報)