怪蛇擋路！脖頸扁扁竟不是眼鏡蛇？

2018年02月24日 10:09 中時 沈揮勝

史丹吉氏斜鱗蛇在緊張時，會作出類似眼鏡蛇的警戒動作。（沈揮勝攝）

南投縣集集山區出現怪蛇，脖子扁扁平平，但卻不是眼鏡蛇；專家說，是無毒的史丹吉氏斜鱗蛇。（沈揮勝攝）

一般認知，脖頸扁平的蛇類，會直接聯想到眼鏡蛇。南投縣資深媒體人黃宏璣23日與友人到集集鎮拍攝生態時，在大山巷1號建築物旁，被1尾有淺白橫斑的長蟲擋路，於是拿樹枝想把牠挑道路旁，豈料該蛇立即作出警戒動作，脖子挺得平扁看似眼鏡蛇，狀甚駭人。

「隆冬過年，跑出來嚇人？！」兩人拿出相機、手機拍攝一番，但越拍越覺奇怪，因為神態與印象中的眼鏡蛇略有差異，吻端較尖、眼睛位置也長得較後面…這到底是甚麼怪物？他們拍攝影像、紀錄影片後，直接衝到位在集集街上的農委會特生中心找主祕林旭宏解惑。

林旭宏說，牠不是眼鏡蛇，而是另一種無毒蛇類「史丹吉氏斜鱗蛇」，該蛇在緊張時會作出類似眼鏡蛇的警戒動作，乍看還真容易誤判。林旭宏去年在集集大山，也曾發現1尾。

史丹吉氏斜鱗蛇處於非警戒的樣子。（沈揮勝攝）

史丹吉氏斜鱗蛇體色多變，這條顏色比一般看到的較深。（沈揮勝攝）

林旭宏邀請該中心對蛇類有專案研究的學者林毅倫作進一步的解說。他指出，史丹吉氏斜鱗蛇最長不超過1公尺，黃宏璣遇到的個體目視80或90公分、像鋤頭柄粗，算是相當大的。

史丹吉氏斜鱗蛇分布於海拔1000公尺到2400公尺之間的山區，食物是蛙類與山椒魚，但偶見800、900公尺地區；分布區域不算狹窄，但因為多在溪流、山溝、森林底層活動，想要看到牠，還真要有好運氣。

該蛇另名史氏斜鱗蛇、花尾斜鱗蛇，在分類學上是蛇亞目、游蛇科、斜鱗蛇屬的無毒蛇類；其命名由來，是為了紀念在挪威出生、移居美國，1889年擔任史密森學會(Smithsonian Institution)爬蟲館館長的生物學家史丹吉。

林毅倫說，史丹吉氏斜鱗蛇的體色相當多變，從黃褐色、紅褐色、綠褐色到棕褐色等顏色都有，身上的淺色花紋也會因不同個體而有所差異，一般是以黑色中間為淺白色或淺褐色；集集山區記錄到的2條，顏色為較少見的深褐色。

(中時)