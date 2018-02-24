治咳有效被炒10倍價 這款華人草藥在紐約爆紅

2018年02月24日 10:10 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

近期流感在世界多處大爆發，罹病者尋找解藥的需求大增，不料竟在美國大紐約區意外掀起華人草藥旋風！有民眾喝了速舒緩感冒症狀的草藥糖漿，在口耳相傳之下，特別受到白人族群的歡迎。這種「草藥糖漿」在兩岸三地甚為流行，就是我們台灣人很熟悉的川貝枇杷膏。

美媒《華爾街日報》報導，一位建築師兼設計教授亞歷克斯·施韋德（Alex Schweder）大約病了10天，一直咳嗽不癒，但女友讓他喝川貝枇杷膏，15分鐘內就起了作用。亞歷克斯說，女友30年前旅居香港時即知其功效。

亞歷克斯一試成主顧，他一連告訴了好幾個人，在口耳相傳下，川貝枇杷膏頓成紐約客的熱門話題，一路從廣告圈、文藝圈紅到娛樂圈。

好萊塢中生代影星馬修莫汀（Matthew Modine）也是枇杷膏使用者，他告訴華爾街日報自己感冒了2個月，嚴重的時候喝了枇杷膏。他從亞馬遜網站以30美元（約900元台幣）買到枇杷膏。

一瓶川貝枇杷膏在紐約唐人街的售價不過7.8美元（約220元台幣），但有些線上商店竟坐地起價，可以賣到70美元（約2000元台幣）。

京都念慈菴（King To Nin Jiom），始於清朝北京，是一家以生產枇杷膏為主的老牌中藥製造商，已有上百年的歷史。而目前銷售到美國地區的枇杷膏，是來自香港京都念慈菴。該公司成立於1946年成立，70多年來靠單一產品枇杷膏聞名中外，銷售國家及地區多達20多個。

不過，肺科醫學專家Keith Brenner博士表示，服用草藥補充劑可能會帶來健康風險，他還擔心使用者救診時隱瞞使用的事實，會造成草藥與處方交互作用。美國食品和藥物管理局則建議消費者保持警惕。他們無權審查膳食補充劑的安全性和有效性。

(中時電子報)