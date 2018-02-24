2018韓國賞櫻情報 釜山3／28、首爾4／8開花

2018年02月24日 10:20 中時電子報 簡怡欣 /綜合報導 /綜合報導

2018韓國櫻花開花預測出爐。(圖／取自臉書)

台北陽明山櫻花季這周開跑，吸引國人假日賞櫻熱潮。對於愛好賞櫻的民眾，當然不能錯過日韓櫻花季，2018韓國櫻花開花預測時間近日終於出爐。受到冬季低溫影響，今年預計比往年延遲開花。最早櫻花前線在濟州島，開花時間為3月25日；首爾櫻花則預估4月8日開花，最美賞櫻時間點為開花後一周。

韓國氣象局公布最新櫻花前線時間表，由於今年冬季寒冷時間較長，因此櫻花開花時間也較去年延遲，平均比往年晚1到2天左右。根據Kweather預測，首爾預計於4月8日開花，大邱3月30日；釜山則和去年差不多，預計於3月28日開花。

另韓國櫻花季最早開跑的濟州島，則較去年提早了3天報到，開花日3月25日，最美的觀賞全盛綻放時期約在4月1日。

位在首爾特別市永登浦區的汝矣島，盛開的櫻花美得優雅。 (達志影像/shutterstock提供)

此外，除了粉嫩櫻色，韓國杜鵑花季也將在3月中旬登場，Kweather預測，濟州島杜鵑花預計3月12日開始綻放，3月19日後是最美觀賞時機點；釜山、全州等城市所在的南部地區預計3月14到22日開花，首爾所在的中部地區則從3月25日到4月1日進入花季。

(中時電子報)