政治顧慮阻礙愛心 張善政：花蓮震災捐款17億 遠低於台南40多億

2018年02月24日 10:37 中時電子報 陳定瑜 ／綜合報導 ／綜合報導

前行政院長張善政，日前接下0206花蓮震災善款管理監督委員會召集人，他指出，因看到網友批評原召集人、紅十字會總會長王清峰，怕影響募款，故出面幫忙。他說，震災捐款約16億，遠低於兩年前台南的40多億，呼籲民眾相信花蓮縣長傅崐萁，別讓災民遭到池魚之殃。

張善政昨晚在臉書發文，指依他早年土木工程的專業背景，倒塌大樓重建地點，不適合在原址，因太接近米崙斷層。他說，花蓮縣府已準備在公有地中篩選適當土地，無償興建大樓。

張善政補充，目前倒塌原址，花蓮縣府則向災民至少以公告現值購入(應該不用善款)，作沒有震災疑慮的公共用途；平心而論，單從處理土地的做法，可以看出縣府的用心。

張善政解釋，花蓮縣府是很盡心努力的，因一些政治顧慮而阻礙了救助同胞的愛心，是非常令人扼腕的事。他會盡心顧好大家所捐的善款，用在刀口上，也希望大家儘量分享，讓震災重建有足夠經費，災民朋友儘快恢復安居樂業的日子。

以下為張善政臉書全文：

日前接到花蓮傅縣長邀請出任0206花蓮震災善款管理監督委員會召集人一職，二話不說馬上答應。因為，早先在網路上看到有網友對原召集人王清峰女士的批評，當時不免擔心影響到救災重建的募款，使災民遭到池魚之殃。所以接獲邀約當下，我便答應了傅縣長。

昨日2/22到花蓮開了第一次委員會，便趁機了解一下花蓮縣府對倒塌建物重建的想法。花蓮縣府在規劃的方向，雖然尚未100%定案，但我想值得先跟大家分享。

首先依據我早年土木工程的專業背景，倒塌大樓重建的地點，不適合在原址，因為太接近米崙斷層，將來若原址重建還是會存在相當風險。臺南倒塌的維冠大樓並沒有這個鄰近斷層的問題，所以是採用原址重建的方式，經過地震兩年後，欣聞最近就快要動工重建。

而花蓮重建首先面臨的問題，就是新建地點的選擇，以及原址要改作何用。昨日得知，縣府準備在縣府公有地中篩選一塊適當土地，無償提供興建大樓。而目前倒塌的原址，則向災民至少以公告現值購入（應該不用善款），作沒有震災疑慮的公共用途。平心而論，單從處理土地的做法，可以看出縣府的用心。

目前花蓮震災收到捐款約十六、七億，遠低於兩年前臺南的四十多億。網路上看到有些人表達對花蓮縣長的不信任感，但單從上面所報告土地處理的做法，縣府其實是很盡心努力的。因為一些政治顧慮而阻礙了救助同胞的愛心，是非常令人扼腕的事。

我個人會盡心顧好大家所捐的善款用在刀口上，也希望大家儘量分享轉達，發揮愛心，讓花蓮震災重建有足夠的經費，讓我們花蓮不幸的災民朋友能夠很快恢復安居樂業的日子。

花蓮加油！

(中時電子報)