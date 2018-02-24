MLB》洋基頭號新秀喜迎春訓首秀：去年已錯過太多

托瑞斯傷癒復出，今年備受期待。(美聯社)

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洋基頭號新秀托瑞斯(Gleyber Torres)去年季中左手肘動韌帶置換手術，未能上大聯盟一展身手，如今他總算等到新球季到來，直言既開心又興奮，「我去年錯過太多個月，這次春訓，我專注於全力拚戰，保持集中力跟謙虛。」托瑞斯此役守滿5局後退場，洋基終場3比1贏球。

MLB》首度在洋基春訓 史坦頓：比在馬林魚好

托瑞斯貴為洋基頭號新秀，原本去年就有機會上大聯盟，卻因受傷未果。托瑞斯今年傷癒重新出發，展現旺盛企圖心；即便現在他被看好成為洋基開季二壘手，不過他沒多想，只專注於眼前，「我沒想過搶下位置之類的事，只想保持專注，每天做好自己的工作，享受比賽氛圍。」

托瑞斯也很快就等到機會，洋基今對老虎熱身賽以先發6棒二壘手上陣，1上老虎開路先鋒馬丁(Leonys Martin)擊出中間方向滾地球，眼看球要穿越，托瑞斯飛撲出去，還差點把球攔下，打擊端則2打數盡墨。不過給與正面評價。

「我知道他對今天能上場感到很雀躍。」洋基總教練波恩(Aaron Boone)談到托瑞斯春訓首秀，給與正面評價，「他打擊雖2打數盡墨，不過那些球都有可能變安打，只是對方守得更好，第一場來看，我們今年充滿希望。」托瑞斯是否開季就是先發二壘？波恩還未決定。

除了托瑞斯備受關注，史坦頓(Giancarlo Stanton)也在轉隊後首披洋基戰袍亮相；他今先發守右外野、打2棒，1打數無安打、另有1保送。先發表現平平，反而是替補表現不俗，尤其受邀參加春訓的捕手賽茲(Jorge Saez)3打數2安、貢獻全隊最多2打點，扮演贏球要角。

(中時電子報)

史坦頓轉隊後首披洋基戰袍亮相。(美聯社)
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