糞便移植治病成功率達9成 醫界討論納常規治療

2018年02月24日 10:54 中時 倪浩倫

好的腸道菌叢不僅有助腸道健康，還和糖尿病、減肥等息息相關。人體腸道微生物原先彼此維持著平衡現象，但在使用抗生素治療後，可能改變原先平衡的菌叢，進而引發各種全身性疾病；研究發現，將他人健康糞便移植給患者，其腸道菌叢、症狀均會大幅改善，國內醫界今舉辦研討會，就該技術和法規的結合，尋求官、學間的共識。

台灣消化系醫學會理事長林肇堂說，人體腸道有數千種細菌，正常情況下，彼此維持著平衡，也讓身體保持健康，然而一旦因生病、感染，導致需要接受抗生素治療，但也會同時殺死腸道內的細菌，最終剩下單一種細菌「艱難梭菌」，如此將讓患者出現嚴重、頻繁的腹瀉，此時就算用到最後一線、最強的抗生素萬古黴素，可能也沒效，讓病人面臨無藥可醫的狀況。

國家衛生研究院董事長林奏延說，研究發現，透過糞便移植，也就是將健康民眾的糞便，取出稍做處理後，灌進患者腸道內，發現患者的腸道菌叢將漸漸恢復平衡，其引發的疾病也會減緩；他強調，以艱難梭菌為例，糞便移植的治癒率可超過9成，遠高於僅有3成治癒率的抗生素治療。

林肇堂說，糞便移植用在治療腸道疾病，已在許多國家屬於「常規治療」，甚至也有國家發現，糞便移植對治療失智、糖尿病、高血脂、肥胖等疾病，也有成效；然而我國因為法規問題，對於糞便移植屬於「新藥」還是「新醫療技術」，目前也尚無共識；目前國內有數間醫院，就少數幾名無藥可治的腸道發炎患者，用「恩慈療法」方式進行糞便移植治療，其腹瀉狀況均有改善，腸道菌叢也顯示逐漸恢復平衡。

台灣醫界今舉辦研討會，就糞便移植技術和法規的結合，以及到底屬於新藥還是新醫療技術，尋求官、學間的共識。

衛福部醫事司司長石崇良說，若是將取出的糞便、灌回腸道來治療腸道疾病，由於已有許多臨床案例，未來要納入「常規治療」應不是問題，但若是改用於治療失智，則需要以通過「人體試驗」，至於其他的非腸炎疾病，則還須討論，看是選擇「人體試驗」還是「特管辦法」來規範。

石崇良強調，新鮮糞便取出後，若只是稍做處理，就重新灌回人體腸道，這應屬於新的醫療技術，但若是取出後，經過離心、分離等處理，甚至製成膠囊，那就會牽涉到保存、品質控管的問題，勢必需要更多的規範。

(中時)