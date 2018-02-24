邵雨薇捲假戲真做累犯 「舊愛」傳訊息呼呼

邵雨薇近來因感情事件惹議。（取自臉書）

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邵雨薇因感情事件惹負評。（多曼尼提供）
邵雨薇話題多。（多曼尼提供）
張立昂十分帥氣。（取自臉書）
張立昂正在日本度假。（取自臉書）
吳慷仁演技受肯定。（取自臉書）

邵雨薇日前因和吳慷仁被拍到逛街約會，意外引來軒然大波，原因出在兩人各自和張立昂、鍾瑶「分手時間點」，惹來「雙劈」傳聞。對於排山倒海攻擊聲浪，與吳慷仁是否還有發展可能？邵雨薇說：「沒必要因為這樣就失去一個朋友，我的朋友圈已經這麼小，再封鎖就沒朋友了。」

邵雨薇坦言吳慷仁有魅力，有劇本問題會去問他，「他會給一些方向，不是指導對方怎麼做，而是啟發我的想法、讓我發揮自己的潛能，所以會很安心的和他討論」。對於兩人感情下一步，「我現在不敢想這題，腦袋快要爆炸，沒多餘心情去想感情要怎樣，如果有好的發展，不管跟誰都不用排斥」。

她與吳慷仁新聞爆發後，舊愛張立昂在日本度假，張同步看到新聞之後，邵雨薇坦言「他在度假，我不想拿這個去煩他」，但吐露張立昂知道她心情不佳，有貼心傳訊息鼓勵她，有復合可能？她說得含蓄：「現在大家都忙，沒有去想過這些事，順其自然就好。」未來也不排斥再和吳慷仁、張立昂合作。

她和吳慷仁合作過電視電影《我的禮物》、偶像劇《極品絕配》被傳假戲真做，從先前的是元介、張立昂到吳慷仁，23日又被爆早在2011年剛出道時，曾拍學生短片與「橙草」樂團主唱克拉克交往，但她說「不算在一起」，自嘆個性慢熱使然，認識的人多數是工作上的朋友，朋友圈真的很小，所以給外界常和圈內人交往的印象。

連日來在網路上遭轟是「劈腿累犯」，邵雨薇坦言真的被新聞嚇到，自己也會忍不住看網友留言，有的罵得很難聽，她看得難過，「不管我澄清幾次都沒用，這誤解就是要這樣一直揹著

，大家要一直誤解下去，也不是我能控制」，現在每天收工只想回家，趕快調整自己心情，之後才能面對新工作和生活。

(中時)

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