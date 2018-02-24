插畫家「Aida＆綺綺」公開出櫃 爺爺一句話網友噴淚

2018年02月24日 10:51 中時電子報 周鎮宇

插畫家「Aida&綺綺」昨在臉書粉絲團公開發文宣布出櫃(截自「Aida&綺綺」臉書粉絲團)

以情侶日常作為查插畫的知名插畫家「Aida&綺綺」，昨(23)在臉書粉絲團公開自己是同性戀的消息，另一半「綺綺」其實是個女生，網友看到後紛紛力挺，文章中她指出：「爺爺說什麼戀都不重要，只要我們幸福快樂就好。」也引起網友感動噴淚。

「Aida&綺綺」過去以情侶生活插畫作為主題，臉書粉絲團擁有64萬粉絲追蹤，昨突然發文宣布重要消息，她說：「我現在正式回應你們長久以來的疑問：是的，我是同性戀。之所以取綺綺(Kiki)這個名字，是因為那就是她的本名。」

並PO出一張爺爺與她們的合照，她表示，照片是爺爺牽著自己和綺綺的手，爺爺說：「什麼戀都不重要，只要我們幸福快樂就好。」網友看到紛紛留言，「爺爺的話讓人噴淚」、「真的很感動家人力挺」

Aida說：「一次向你們公開這麼多事，不強迫你們都要接受，或許有人不在乎、或許有的人早就猜到，也或許有人不能接受，各種結果我都想過，但我希望我們能夠彼此尊重」她也提到，你們希望綺綺是男生，綺綺就可以是男生；你們希望綺綺是女生，那麼綺綺就可以是女生。希望無論是同性戀或是異性戀，都可以從圖文裡感受到溫暖。

這篇文章也吸引近6千人留言力挺，網友說，「愛不分性別，兩個人在一起覺得幸福就是最棒的感情，加油喔！」、「自己感覺到幸福的那種幸福才是最重要的」、「挺一波！一定要幸福快樂」、「這一路一定走得很辛苦吧，要幸福喔~」

(中時電子報)