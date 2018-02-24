中台灣元宵燈會試燈 360度旋轉公犬「喜迎來富」

2018年02月24日 11:11 中時 陳世宗

為期16天的中台灣元宵燈會將於24日開幕，包括台中公園及清水港區藝術中心兩燈區，台中公園「喜迎來富」動態主燈秀結合現代聲光科技，將360度旋轉展現公犬雄姿，並全台首創使用鮮花及植生牆主燈底座，也加入花香體驗，營造與自然共存意境，23日晚上由副市長林陵三主持試燈，讓民眾一睹為快。

2018中台灣元宵燈會2月24日至3月11日在台中公園及港區藝術中心同步登場。台中、清水各有12米及11米高主燈，台中公園以「公犬遠瞻」為造型，港區藝術中心則以「母犬守護」為主題；每晚7時至10時整點還有「喜迎來富」主燈秀，除了繽紛的燈光效果，還結合花香煙霧，十分特殊。

觀旅局長陳盛山表示，主題音樂配合雙主燈以三段樂章鋪成，一開場鑼響喜氣鬧元宵，帶入童趣樂音呈現出幼犬嬉戲的動態感；再進入柔情平緩樂章就如同港區「祥旺花都」呈現母犬溫柔慈祥；最後再進入澎湃激昂高峰，表示勇敢前行共創未來。

今年活動觀旅局也邀請日本青森縣「睡魔花燈」首度台灣參展，青森縣平川市長尾市長也將在今天晚上出席，與市長林佳龍一起為睡魔花燈點燈，共同歡慶元宵。

觀旅局強調，除台中公園與清水港區藝術中心外，許多宮廟在元宵節前後也有精彩節慶活動，例如梧棲朝元宮於2月25日舉辦千人踩街及音樂晚會，大甲鎮瀾宮、清水紫雲巖於3月2日舉辦元宵晚會還有猜燈謎、藝人表演活動，東區樂成宮則於2月15日至3月4日舉辦弄獅活動，大台中處處充滿元宵節慶氣氛。

為服務身障遊客，觀旅局安排復康巴士接駁服務，惟因復康巴士數量有限，有需求民眾可於搭乘日3天前以電話預約，台中公園燈區04-22293011、港區藝術中心燈區04-26280320，歡迎來電洽詢，服務時間上午9時至下午10時，或上活動官方網站查詢。

(中時)