樂軒Urban商業午餐價錢超殺 頂級和牛580元起吃得到

2018年02月24日 11:20 中時 徐力剛

樂軒Urban提供專人燒烤服務，吧台區座位燒烤肉香撲鼻而來。（徐力剛攝）

澳洲9＋等級和牛油花分布均勻，被老饕奉為聖品。（徐力剛攝）

「雙人紐約客套餐」精選日本A4等級和牛為食材，牛肉豐厚油脂令人驚艷，售價2980元＋10％。（圖片提供／樂軒Urban）

特製「和牛漢堡排套餐」融合澳洲與日本和牛雙重風味絞肉，售價580元＋10％。（圖片提供／樂軒Urban）

樂軒Urban室內46席座位，舒適空間設計帶給消費者絕佳用餐體驗。（圖片提供／樂軒Urban）

春節後迎來首個休假日，小資族想大啖美味燒肉犒賞自己又想省荷包，走一趟「樂軒Urban」就對了！即日起至28日止，商業午餐二人同行一人免費（免費以價低者計算），不限平假日皆適用，餐點內含主菜、 大蒜醬烤土雞蛋鮮奶吐司、現烤牛舌沙拉、生牛肉韃靼、和牛咖哩飯、湯品、土雞蛋及甜點。

全新商業午餐有5大選擇，包括和牛漢堡排套餐、肩小排套餐、牛小排套餐、雙人紐約客套餐與伊比利豬套餐，售價580至2980元不等。特製「和牛漢堡排套餐」混合澳洲與日本和牛製成絞肉，由專人將厚實漢堡排以鑄鐵鍋呈裝，放於烤爐上以炭火烘烤，將漢堡排兩面上色後放上牽絲起司片，軟嫩肉排入口即化，起司提出肉香久久不散; 人氣品項「肩小排套餐」與「牛小排套餐」嚴選澳洲9+和牛入饌，厚切2公分牛排以直火炭烤，肉汁順著鐵網流下，撲鼻而來香氣令人垂涎，為確保顧客牛肉口感最佳，服務人員將牛肉燒烤至5分熟度，再以鑄鐵鍋餘溫加熱，建議先品嘗牛肉原味，再沾裹特製紫蘇鹽享用，別有風味。

想體驗日本A4等級和牛饕客不可錯過「雙人紐約客套餐」，燒烤後紐約客部位油脂豐富，搭配杏鮑菇與新鮮香菇可降低油膩感。針對大食量顧客貼心準備台中向陽房土雞 蛋鮮奶吐司，塗抹自製大蒜醬碳烤，表面微焦酥脆蒜香味濃郁。

樂軒Urban店長潘佳駿表示，店內晚餐平均客單價落在2500~3000元間，因應東區午間人流量較少，樂軒Urban推出商業午餐回饋消費者，精選澳洲9+等級和牛與日本和牛燒烤，澳洲和牛保留比較多牛肉香氣，商業午餐中也加入日本和牛紐約客部位，讓在午間用餐客人增加更多選擇。

(中時)